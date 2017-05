iPhone SE hat laut Umfrage die zufriedensten Nutzer

Es muss nicht immer "das Beste" sein: Knapp 14 Monate ist es her, seit Apple mit dem iPhone SE ein Smartphone unterhalb der 5-Zoll-Marke veröffentlicht hat. Einer aktuellen Umfrage zufolge führt das Gerät bei den Nutzern in Bezug auf die Zufriedenheit – vor aktuellen Top-Modellen.

Das iPhone SE landet auf Platz eins des "American Customer Satisfaction Index" (ACSI) im Monat Mai 2017, berichtet 9to5Mac. Mit 87 von 100 möglichen Punkten hat der 4-Zöller sogar das Galaxy S6 Edge Plus und das iPhone 7 Plus hinter sich gelassen, die sich mit 86 von 100 Punkten auf den Plätzen zwei und drei befinden. Auf Rang vier ist das Galaxy S6 Edge mit 85 Punkten, auf den Rängen fünf und sechs Galaxy S7 und S7 Edge mit jeweils 84 Punkten. Erst dann folgen mit dem iPhone 6 Plus und dem iPhone 6s Plus mit jeweils 83 Zählern die nächsten Smartphones von Apple. Für den ASCI wurden Daten bei 39.194 US-Nutzern erhoben, die Kommentare und Antworten zu den einzelnen Geräten verfasst haben.

Nachfolger erst 2018?

Es ist bemerkenswert, dass die Liste von einem kleinen und vergleichsweise günstigen Gerät wie dem iPhone SE angeführt wird. Möglicherweise ist es vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Besitzer überzeugt; oder der Umstand, dass sich neue Technologie in einem bekannten Gehäuse befindet, macht die Nutzer besonders zufrieden.

Zuletzt hat Apple das iPhone SE im März 2017 in einer Ausführung mit größerem Speicher herausgebracht – davon abgesehen ist die Hardware unverändert geblieben. Im Jahr 2017 wird voraussichtlich kein Nachfolger des handlichen Gerätes im iPhone-5s-Look erscheinen. Somit müssen sich Freunde des kompakten Formats offenbar mindestens bis zum nächsten Jahr gedulden, bevor sie ein neues kleines iPhone erwerben können.