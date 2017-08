iPhone SE soll 2018 schnelleren Chipsatz erhalten

Das iPhone SE könnte schon bald ein Upgrade erhalten: Gerüchten zufolge soll das kompakte Smartphone von Apple mit neuer Hardware versehen werden. Am Design selbst gebe es aber – wenn überhaupt – nur geringfügige Änderungen. Zumindest in einer Region erfolgt der Release angeblich in absehbarer Zeit.

Apple soll die Neuauflage des iPhone SE in Indien produzieren, berichtet Focustaiwan unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Ausgestattet werde das Gerät mit dem A10-Chipsatz, der auch im iPhone 7 zum Einsatz kommt. Die Größe des Arbeitsspeichers geht aus der Quelle nicht hervor. Angeblich sind Ausführungen mit 32 GB und 128 GB internem Speicherplatz in Arbeit. Der Akku soll eine Kapazität von 1700 mAh besitzen. Vorinstalliert sei iOS 11.

Wächst das iPhone SE?

Unsicher ist sich die Quelle offenbar bezüglich der Größe des Displays: Die Neuauflage des iPhone SE könnte einen Bildschirm erhalten, der in der Diagonale zwischen 4 und 4,2 Zoll misst. Demnach ist es möglich, dass Apple sein kompaktes Smartphone etwas vergrößert. Womöglich ist die Beliebtheit von Geräten mit großen Displays, wie das iPhone 7 Plus, ein Grund für eine solche Änderung. Das Design vom SE-Modell selbst soll unverändert bleiben.

Zum Vergleich: Das aktuell erhältliche iPhone SE besitzt ein 4-Zoll-Display und wird vom A9-Chipsatz angetrieben. Verbaut sind 2 GB RAM, an internem Speicher stehen Varianten mit 32 und 128 GB zur Auswahl. Die Akkukapazität beträgt rund 1600 mAh. Die Neuauflage soll im ersten Quartal 2018 in Indien veröffentlicht werden. In anderen Regionen erfolge der Release erst später.