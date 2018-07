iPhone überlebt Sturz aus Flugzeug

Habt ihr euch schon einmal gefragt was passiert, wenn ihr in einem herkömmlichen Flugzeug die Fenster öffnen könntet – und wenn ihr euer iPhone dann auch noch versehentlich aus diesem Fenster fallen lasst? Offenbar haben Apple-Smartphones gute Chancen, selbst so einen Sturz zu überstehen.



In Iowa war eine Frau Anfang Juli mit einem älteren kleinen Flugzeug unterwegs, wie Appleinsider berichtet. Während des Fluges hat sie ein paar Bilder mit ihrem iPhone gemacht und es versehentlich fallen gelassen. Aus eine Höhe von umgerechnet knapp 305 Metern hat das Smartphone dann wohl den Weg zurück zum Erdboden gefunden. Über die "Mein iPhone finden"-Funktion soll sie dann versucht haben, das Gerät zu orten – offenbar war es immer noch aktiv. Gefunden hat sie es anscheinend im hohen Gras, angeblich ohne einen einzigen Kratzer.

Sturz mit weicher Landung?

Höchstwahrscheinlich hat die Frau sehr viel Glück gehabt. Das hohe Gras dürfte den Sturz deutlich abgefedert haben. Wäre das Smartphone auf einem Stein gelandet, hätte es das Missgeschick wohl nicht ganz so unbeschadet überstanden. Um welches iPhone-Modell es sich bei dieser Geschichte handelt, geht aus dem Bericht leider nicht hervor.

Ein weiteres iPhone hat in Orlando einen Sturz recht gut überstanden, wie 9to5Mac berichtet. Eine Frau hat auf einem Kettenkarussell, das etwa 140 Meter hoch sein soll, mit ihrem iPhone 7 Plus ohne Schutzhülle ein Video aufgezeichnet, das ihr am Ende dieses Artikels findet. Das Gerät fällt ihr aus den Händen und legt einen längeren Weg zurück, bis es am Boden ankommt – und zeichnet weiterhin einen Clip auf. Offenbar hat das Gerät nur einen Kratzer davongetragen.

Diverse Drop-Tests haben uns bereits gezeigt, dass ein iPhone durchaus nicht alle Stürze so gut übersteht. Wir würden euch also eher nicht empfehlen, die Flugkünste eures iOS- oder Android-Gerätes selbst zu testen. Um die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch einen Sturz zu reduzieren, solltet ihr zudem eine Schutzhülle verwenden – und möglichst darauf verzichten, in großer Höhe mit dem Smartphone zu filmen und es dann versehentlich fallen zu lassen.