iPhone X: Apple bewirbt Face ID und Belichtung für Poträtfotos

Mit Face ID und dem iPhone X führt Apple laut eigener Aussage ein "magisches" Passwort ein, das zudem nicht vergessen werden kann: euer Gesicht. Beim Jubiläums-iPhone hat Apple auf den Homebutton und den integrierten Touch ID Fingerabdrucksensor verzichtet. Stattdessen entsperrt ihr das Gerät nur mithilfe der automatisch arbeitenden Gesichtserkennung. Abgesehen vom iPhone X selbst könnt Ihr damit aber beispielsweise auch Apps und Zahlungsinformationen sichern.

Porträtlicht weiterhin in der Beta

Eine zusätzliche Besonderheit an Face ID ist, dass die Gesichtserkennung weiterhin funktioniert, wenn sich euer Gesicht verändert. Wie Apple in einem zweiten Clip eindrucksvoll anhand eines Mannes mit sehr unterschiedlichen Bartlängen demonstriert, lernt das iPhone X euch und Veränderungen an eurem Äußeren kennen. Der Entsperrvorgang soll also auch mit neuer Frisur und Bartmode noch funktionieren.

Der dritte Werbespot konzentriert sich auf das sogenannte Porträtlicht, auf das auch Nutzer eines iPhone 8 Plus zugreifen können. Die Zusatzfunktion für die Kamera-App des iPhone X lässt euch verschiedene Belichtungsmodi wählen, die dann sofort auf eure Porträtfotos angewendet werden. Bislang befindet sich das Feature allerdings noch in einer Beta-Phase. Zudem kann es bei der Anwendung der Effekte zu Fehlern wie zum Beispiel im Bild abgeschnittenen Haaren kommen.