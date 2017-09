iPhone X: Apple Clips nutzt TrueDepth-Kamera für animierte 360-Grad-Selfies

Auf seiner US-Webseite hat Apple ein neues Feature für die Clips-App angekündigt. Ab November wird die Software um sogenannte "Selfie Scenes" ergänzt. Zur Verfügung stehen wird der neue Selbstportrait-Modus aber nur auf dem iPhone X.

Grund für die Beschränkung auf das Jubiläums-iPhone ist, dass die neue Funktion von der TrueDepth-Kamera Gebrauch machen wird. Mithilfe ihrer Tiefenwahrnehmung bettet Apple Clips Euch in einen animierten Hintergrund ein. Zur Auswahl stehen Euch beispielsweise Landschaften, Filmsets und abstrakte Kunst. Der Clou: Wenn Ihr Euer iPhone X bewegt, dreht sich die Szenerie mit.

Selfies mit Bokeh-Effekt

Bei der Enthüllung des iPhone X hat Apple bereits zahlreiche weitere Vorzüge der TrueDepth-Kamera erläutert. So werde sich die Qualität von Selbstportraits dank ihr generell verbessern. Unter anderem sollen in Zukunft auch Selfies mit Bokeh möglich sein. Der etwa von Spiegelreflexkameras bekannte Unschärfe-Effekt steht Euch auf den meisten anderen Smartphones, wenn überhaupt, nur für die Hauptkamera zur Verfügung. Das "Portrait Lighting"-Feature lässt Euch Selfies außerdem mit digitalen Lichteffekten anpassen.

Die seit diesem Frühjahr erhältliche Clips-App war bisher in erster Linie dazu gedacht, kurze Videos aufzunehmen und diese anschließend mit verschiedenen Effekten, Filtern, Tönen und Texten zu versehen - ähnlich wie Ihr das auch in Snapchat machen könnt. Fotos lassen sich auf diese Weise bereits "verschönern", das neue Feature bietet ab November in dieser Hinsicht aber eine wohl durchaus spannende und komplexe Ergänzung der bisherigen Funktionen. Das iPhone X erscheint übrigens ebenfalls im November. Felix hat sich in einem Hands-On bereits einen Ersteindruck von dem Jubiläums-Smartphone von Apple verschafft.