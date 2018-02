iPhone X: Apple richtet "Tipps & Tricks"-Webseite für Selfies ein

Mit dem iPhone X richtig Selfies machen: Offenbar will auch Apple, dass ihr möglichst tolle Selbstporträts von euch anfertigt. Das Unternehmen hat nun eine Webseite eingerichtet, die euch beim Verbessern eurer Aufnahmen helfen soll. Hier findet ihr Tipps und Beispielbilder.

Auf dem iPhone X stehen euch für Selfies ein paar interessante Neuerungen zur Verfügung. Darunter auch "Porträtlicht" – ein Feature, mit dem ihr digital Lichteffekte zu euren Fotos hinzufügen könnt. Wie ihr die Funktion möglichst gut ausnutzt, beschreibt Apple auf der "Selfies on iPhone X"-Webseite. Neben den Beispielbildern sind hier ein paar Videos vorhanden, die euch Stück für Stück an die Funktion heranführen. Die Clips sind (mit einer Ausnahme) im Hochformat erstellt worden und daher direkt für die Ansicht auf einem Smartphone optimiert.

Look in Ruhe finden

Apple gibt euch auf der Webseite auch Tipps, wie ihr auf dem iPhone X ein Porträtfoto editiert. Ihr könnt die Lichteffekte nämlich auch auf bereits gemachten Bilder anwenden und so in Ruhe einen Look auswählen. Hilfestellung gibt der Hersteller zudem auch, wenn ihr mit nur einer Hand ein Bild machen möchtet. Wichtig sind hier etwa die Lautstärketasten, die ihr ebenfalls als Auslöser für die Aufnahme benutzen könnt – diese sind auch ohne eine zweite Hand nämlich leicht zu erreichen.

Zuletzt erklärt Apple euch ebenfalls, wie ihr ein Selfie mit der Timer-Funktion macht. Das kann etwa dann hilfreich sein, wenn ihr ein Stativ für euer Smartphone besitzt und für das Foto etwas weiter weg von dem Gerät stehen möchtet. Schaut euch die kurzen Clips einfach selbst an – womöglich helfen sie euch dabei, noch bessere Aufnahmen zu machen. Direkt am Ende des Artikels findet ihr zur Inspiration ein paar Beispielbilder von Apple, die anscheinend vom iPhone X stammen.