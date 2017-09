iPhone X: Das Jubiläums-iPhone ist da

Apple macht sich zum zehnten Geburtstag ein Geschenk: Das iPhone X – oder iPhone Ten, wie es ausgesprochen wird, ist ein ganz besonderes Jubiläums-iPhone. Randloses Display, kein Homebutton und einiges mehr.

Während das iPhone 8 und iPhone 8 Plus auch problemlos iPhone 7s und iPhone 7s Plus hätten heißen können, ist das iPhone X wirklich ein großer Schritt im Vergleich zu den iPhone-Modellen der letzten Jahre.

Super-Retina-Display

Das neue Super-Retina ist 5,8 Zoll groß, nutzt OLED-Technologie, hat eine Auflösung von 2436 x 1136 und ist nahezu randlos. Es unterstützt HDR10, 3D Touch und True Tone, passt sich also an das Umgebungslicht an.

Ersatz für den fehlenden Homebutton bei der Bedienung: Von unten nach oben Wischen, um den Bildschirm zu entsperren oder den Homescreen aufzurufen. Bei der Bewegungn kurz verharren, um die Multitasking-Übersicht zu sehen. Siri wird über Sprache angesteuert oder den Button an der Seite.

Mit Face ID gibt es zudem eine alternative zu Touch ID, um das iPhone X zu entsperren. In der markanten Aussparung am oberen Rand des Displays befindet sich neben der Frontkamera eine Infrarotkamera. Sie kann den Benutzer eines iPhones wieder erkennen und das Smartphone nach einem Blick in die Kamera entsperren.

Das iPhone X erscheint in zwei Farben: Silber und Spacegrau.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert...