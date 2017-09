iPhone X: Erste Fans stehen bereits vor Apple Store Schlange

Zum zehnjährigen Jubiläum will Apple mit dem iPhone X angeblich ein ganz besonderes Smartphone auf den Markt bringen. Obwohl die Vorstellung aber noch gar nicht erfolgt ist, schlagen erste Nutzer bereits ihr Camp vor Apples Ladengeschäften auf, um ihre Chancen auf eines der Geräte zu erhöhen.

Zu den allerersten Nutzern des iPhone X dürfte wohl ein junger Mann aus Australien gehören. Er kampierte mit seinem Klappstuhl bereits einen Tag vor der großen Keynote, die am 12. September stattfindet, vor dem Apple Store in Sydney. Da hier die Geschäfte aufgrund der Zeitverschiebung früher öffnen als zum Beispiel in Deutschland oder den USA, hat er eine gute Chance, eines der allerersten Exemplare von Apples Jubiläumsmodell zu erstehen, sofern es denn wirklich in den nächsten Tagen in den Verkauf geht.

Release-Termin nicht sicher

Es wird zwar angenommen, dass Nutzer das iPhone X sowie die ebenfalls erwarteten iPhone 8-Modelle ab dem 15. September vorbestellen können. Dass alle drei Geräte aber auch zeitnah erhältlich sein werden, ist keineswegs sicher. Im Vorfeld der Keynote gab es mehrfach Gerüchte darüber, dass zumindest der Release des Jubiläumsmodells später stattfinden könnte. Angeblich soll es zu Verzögerungen in der Produktion gekommen sein.

Andererseits gibt es solche Gerüchte über Engpässe, Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen auch so gut wie jedes Jahr, wenn der Release eines neuen iPhone-Modells ansteht. Und selbst wenn das iPhone X vielleicht erst etwas später erscheinen sollte, könnten das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus pünktlich zum erwarteten Release-Termin am 22. September in den Läden stehen.