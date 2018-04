iPhone X: Exklusive Snapchat-Lenses sind endlich verfügbar

Als das iPhone X im September 2017 vorgestellt wurde, präsentierte Apples Senior Vice President für Software-Entwicklung, Craig Federighi, höchstpersönlich Snapchat-Masken, die nur mit dem Premium-Smartphone von Apple funktionieren sollten. Nach einer langen Zeit des Wartens stehen diese nun auch für Nutzer bereit.

Insgesamt führt Snapchat drei solche Masken ein, die auch nur für Nutzer eines iPhone X in der App sichtbar sind, wie The Verge berichtet. Dies hängt damit zusammen, dass die Masken mittels der TrueDepth-Kamera in Echtzeit an das Gesicht und dessen Bewegungen angepasst werden – und die Kamera ist bislang schließlich nur in Apples Spitzenmodell verbaut.

Masken reflektieren Umgebungslicht

Zu den drei Snapchat-Masken für das iPhone X zählen unter anderem die grüne Maske im Mardi-Gras-Stil und die weiß-goldene "Tag der Toten"-Maske, die Federighi bereits auf der Bühne der Apple-Keynote im vergangenen Jahr demonstrierte. Als dritte Auswahl kommt eine etwas kompaktere venezianische Maske in Gold hinzu. Dem Bericht zufolge soll der Gesichtsschmuck optisch eng auf der Haut aufliegen und sogar einfallendes Licht korrekt reflektieren. Der Hintergrund kann zudem leicht verschwommen dargestellt werden.

Apple zufolge werden die biometrischen Daten eures Gesichts, die zum Entsperren des iPhone X verwendet werden, verschlüsselt im iPhone gesichert. Nicht einmal Apples eigene Entwickler können demnach auf sie zugreifen. Wie alle Drittentwickler könne auch Snapchat nur auf ein reduziertes und rein visuelles Abbild des Gesichts und verschiedener Gesichtsausdrücke zugreifen, um Anwendungen wie die neuen Masken zu realisieren.