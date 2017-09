iPhone X: Experte erwartet allein 50 Millionen Vorbestellungen

Das iPhone X soll mehreren Gerüchten zufolge kurz nach Release nur schwer erhältlich sein. Ein Grund dafür sei eine sehr hohe Nachfrage, doch womöglich gibt es auch Probleme bei der Produktion. Einem Analysten zufolge werde schon die Zahl der Vorbesteller sehr hoch sein.

Dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo zufolge könnte das iPhone X rund 50 Millionen Mal vorbestellt werden, wie 9to5Mac berichtet. Damit hat er seine alte Prognose offenbar deutlich nach oben korrigiert: Zuvor ging er davon aus, dass sich das Jubiläums-iPhone bis Ende 2017 insgesamt etwa 40 Millionen Mal verkauft – was jedoch unterhalb der Nachfrage liege.

Produktion gebremst?

Mit einem Lieferengpass beim iPhone X rechnet Kuo offenbar immer noch. Auch hier hat er jedoch seine vorherige Einschätzung nach oben korrigiert: Im gesamten ersten Halbjahr 2018 werde das Smartphone seiner Meinung nach schwer erhältlich sein. Womöglich liege das auch daran, dass die Massenproduktion einiger Komponenten sich als schwierig gestaltet. Zum Beispiel die TrueDepth-Frontkamera werde aufgrund ihres komplexen Aufbaus nicht in geplanter Stückzahl gebaut.

Eine Quelle aus Zulieferer-Kreisen von Apple, die lieber anonym bleiben will, behaupte hingegen, Apple habe Teile-Hersteller sogar angewiesen, die Liefermengen von Komponenten herunterzufahren, berichtet Digitimes. Der Webseite zufolge sei ein möglicher Grund dafür, dass die Nachfrage beim iPhone X nicht so hoch wie erwartet ausfällt – also das Gegenteil von Kuos Prognose. Denkbar ist allerdings auch, dass die Liefermengen einiger Teile an die der True-Depth-Kamera angepasst werden, sofern die Behauptungen des Insiders der Wirklichkeit entsprechen.

Vorbestellungen für das iPhone X nimmt Apple ab dem 27. Oktober 2017 entgegen. Der Release erfolgt dann am 3. November – ebenfalls in Deutschland. Falls Ihr Euch für das Jubiläums-iPhone interessiert, könnt Ihr Euch Eindrücke im Hands-On von Felix verschaffen, das auch ein Video enthält. Der ausführliche Testbericht wird noch folgen.