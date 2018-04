iPhone X in Gold? Hinweise zu neuer Gehäusefarbe aufgetaucht

Womöglich dauert es nicht mehr lange, bis das iPhone X in einer weiteren Farbvariante erscheint. Demnächst könnte das Jubiläums-iPhone in Gold erhältlich sein. Ein entsprechendes Modell ist wohl bei einer Behörde aufgetaucht. Vielleicht hat Apple das Gerät aber schon vor geraumer Zeit für die Prüfung eingereicht.

Die US-Zulassungsbehörde FCC hat laut MacRumors bereits das iPhone X in Gold erhalten und für die Markteinführung geprüft. Ein Foto von der Variante findet ihr im Tweet am Ende des Artikels. Bei dem Modell ist anscheinend die Glasrückseite in einem hellen Goldton gehalten, während der Rahmen des Smartphones ein dunkleres Gold aufweist. Insgesamt ist der Farbton ähnlich zu dem des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus in Gold.

Gold-Modell zur Markteinführung schon geplant?

Offenbar hat die FCC das iPhone X in Gold aber schon vor einer ganzen Weile erhalten. Es gibt wohl Hinweise darauf, dass dies schon vor der offiziellen Präsentation des Jubiläums-Smartphones von Apple der Fall gewesen ist. Demnach könnten die Bilder nicht vorher aufgetaucht sein, da sie laut einer Klausel anscheinend sechs Monate unter Verschluss gehalten werden müssen. Diese Frist ist wohl nun abgelaufen.

Es ist also durchaus möglich, dass Apple ein iPhone X in Gold ursprünglich zum Marktstart des Smartphones anbieten wollte, diesen Plan aber wieder verworfen hat. Angeblich hatte Apple Probleme bei der Produktion dieser Farbvariante. Vielleicht sind diese Schwierigkeiten aber mittlerweile gelöst. Ob das Top-Modell nun in "Blush Gold" erscheint, wird aber wohl nur die Zeit zeigen können. Dafür spricht beispielsweise, dass der Designer Benjamin Geskin vor einigen Wochen schon behauptet hat, dass die entsprechende Variante derzeit produziert wird. Kürzlich hat das Unternehmen bereits das iPhone 8 und iPhone 8 Plus in Rot veröffentlicht. Nun fehlt nur noch das Top-Modell in einer neuen Farbe.