iPhone X: iOS-Update soll Autofokus-Problem beheben

iOS 11.2.1 behebt angeblich auch ein Problem mit dem Autofokus, das die Kamera des iPhone X, des iPhone 8 und des iPhone 8 Plus betreffen soll, berichtet die Webseite Redmond Pie. Dieses stehe im Zusammenhang mit iOS 11.2. Nur Nutzer, die diese Version auf den genannten Geräten installiert haben, sollen betroffen sein. Zwar sind einige wohl auch davon verschont geblieben, doch in den sozialen Medien finden sich etliche Beschwerden.

iPhone-Kameras konnten nicht mehr scharfstellen

Der Autofokus-Bug soll sich in unterschiedlicher Art und Weise geäußert haben. In jedem Fall war es auf den betroffenen iPhones aber wohl nicht mehr möglich, Bilder in den verschiedenen Kamera-Modi scharfzustellen. Einige Nutzer vermuteten anscheinend, die Ursache dafür sei, dass iPhone X und iPhone 8 Plus ständig zwischen den beiden Linsen der Dualkamera wechselten. Da das iPhone 8 allerdings nur eine herkömmliche Hauptkamera besitzt, müsste zumindest bei diesem Gerät ein anderer Fehler verantwortlich sein.

Ob Apple den Autofokus-Bug mit iOS 11.2.1 bewusst oder versehentlich behoben hat, ist unklar. Der Fokus lag offiziell in der Schließung einer schweren Sicherheitslücke, die Apples HomeKit betrifft. Ohne das Update können Unbefugte Zugriff auf Smart-Home-Geräte erlangen, weswegen Apple die Fernsteuerung dafür temporär deaktivierte. Nach dem Rollout von 11.2.1 steht die Funktion nun wieder zur Verfügung und sollte ohne Sicherheitsbedenken nutzbar sein, wenn ihr das Update installiert habt.