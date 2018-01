iPhone X: Nachfolger könnte das kleinste Top-Gerät von Apple für 2018 sein

Hat Apple große Pläne? Der Nachfolger des iPhone X soll 2018 das Gerät mit dem kleinsten Display sein. Zumindest gehen die Analysten von KGI davon aus, dass die anderen kommenden Top-Smartphones des Herstellers größer ausfallen werden. Es wird zudem darüber spekuliert, ob Apple die Produktion des X-Modells noch in diesem Jahr einstellt.

Wie auch schon das iPhone X soll dessen Nachfolger ein Display mit einer Diagonale von 5,8 Zoll besitzen,bei dem aber die Notch kleiner ausfällt. Zwei weitere Smartphones soll Apple laut 9to5Mac zusammen mit diesem Modell im Herbst 2018 vorstellen: Eines mit 6,1-Zoll-LC-Display und eines mit 6,5-Zoll-OLED-Bildschirm.

Produktionsende noch 2018?

Sollten die erfahrenen Apple-Analysten richtig liegen, werden die anderen beiden Modelle also größer ausfallen als das iPhone X – unabhängig davon, welches Seitenverhältnis die anderen Geräte besitzen. Offen bleibt, ob sich der Hersteller mit dieser Strategie ganz von kleineren Smartphones verabschiedet, oder ob dieses Jahr doch noch ein iPhone SE 2 vorgestellt wird.

Angeblich ist das iPhone X bereits in wenigen Monaten Geschichte: KGI zufolge verkaufe sich das Gerät nicht so gut wie erwartet. Deshalb sei es möglich, dass Apple die Produktion einstellt, sobald die Nachfolge-Generation in den Handel kommt – üblich ist dieses Vorgehen bei dem Hersteller nicht. Grund für die angeblich schlechteren Verkaufszahlen soll unter anderem der chinesische Markt sein: Nutzer tauschen dort ihre Smartphones nun anscheinend seltener aus.

Außerdem sei in einigen Regionen das Notch-Design nicht gut angekommen, da die nutzbare Display-Fläche dadurch wohl kleiner ausfällt als beispielsweise bei einem iPhone 8 Plus mit 5,5-Zoll-Screen; und aktuell wollen Nutzer offenbar eher große Bildschirme. Ob die Analysten richtig liegen und Apple 2018 tatsächlich zwei große Brüder des iPhone X 2 präsentiert, werden wir voraussichtlich spätestens im Herbst erfahren. Schon Anfang 2018 deutete allerdings ein Gerücht auf die Geräte mit den größeren Screens hin.