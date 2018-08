iPhone X Plus soll Multitasking via Split-Screen ermöglichen

Einem früheren Bericht zufolge soll die Display-Auflösung des 6,5 Zoll großen iPhone X Plus 1242 x 2688 Pixel betragen. Brasilianische Programmierer haben nun in der fünften Beta zu iOS 12 weitere Hinweise darauf und auf einen Landscape-Modus gefunden.

In diesem soll das iPhone X Plus ein Multitasking-Feature bieten, das wir von Apples iPads kennen, berichtet PhoneArena. Die Programmierer haben iOS 12 offenbar per Emulator in der mutmaßlichen Auflösung des iPhone X Plus laufen lassen. Der Kalender und die Nachrichten-App hätten sich daraufhin im Split-Screen-Modus nutzen lassen.

Konkurrenz für iPads?

Wenn ihr das iPhone X Plus quer haltet, soll euch der Kalender links die Monats- und rechts die Tagesübersicht anzeigen. Die Nachrichten-App nutze den geteilten Bildschirm unter anderem dafür, auf einer Seite eine Liste all eurer Kontakte anzuzeigen und auf der anderen Details zu einem einzelnen.

Während das auf iPads ebenfalls der Fall ist, bietet das iPhone X dieses Feature trotz seiner großzügigen Bilddiagonale von 5,8 Zoll nicht. Auch im Porträt-Modus soll das kommende Modell einen Vorteil bieten: Dank der hohen Auflösung passen anscheinend mehr Inhalte auf den Bildschirm als bei Apples aktuellem Top-Smartphone.

Hinweise darauf, dass das iPhone X Plus alle seit iOS 11 zur Verfügung stehenden iPad-Multitasking-Features erhält, gibt es aber bislang nicht. Trotzdem könnte das kommende große OLED-iPhone zumindest den kleineren iPads Konkurrenz machen. Es scheint so, als würde Apple den Nutzern die Entscheidung nicht einfach machen.