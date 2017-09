iPhone X und Co.: So könnt Ihr die Apple Keynote live im Stream verfolgen

In diesem Jahr wird Tim Cook vermutlich sogar drei neue iPhone-Modelle enthüllen

Bis zum Start der Apple-Keynote vergehen nur noch wenige Stunden und alle Welt wartet gespannt auf die Enthüllung des iPhone X. Wer die Präsentation des Jubiläumsmodells und der vielen anderen Neuigkeiten live miterleben möchte, der kann wie schon in den Jahren zuvor die komplette Veranstaltung im Livestream verfolgen.

Im CURVED-Liveticker gibt es zudem schon Stunden vor Beginn und natürlich auch während der Veranstaltung erste Eindrücke vom Ort des Geschehens sowie spannende Hintergrundinformationen. Er ist auch bestens für alle geeignet, die zum Beispiel aus technischen Gründen gerade keinen Videostream verfolgen können.

Keynote auch auf Windows-PCs verfolgen

Anders als noch vor einiger Zeit ist ein Apple-Gerät mittlerweile nicht mehr Voraussetzung, um die Keynote auf offiziellem Wege live mitverfolgen zu können. Apples HTTP Live Streaming-Technologie wird nämlich auch von Microsofts Edge-Browser unterstützt, der in Windows 10 enthalten ist. Alternativ könnt Ihr auch mit Apple-Geräten und dem Safari-Browser auf den Stream zugreifen, sofern mindestens iOS 9 oder macOS 10.11 installiert ist. Ein Apple TV eignet sich natürlich auch, wer allerdings noch ein Modell der zweiten oder dritten Generation verwendet, sollte sichergehen, dass die Software zumindest auf Version 6.2 aktualisiert wurde.

Die Apple Keynote beginnt am 12. September 2017 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Neben den Nachfolgern des iPhone 7 und des iPhone 7 Plus wird mit dem iPhone X auch ein spezielles Jubiläumsmodell erwartet. Außerdem wird Tim Cook Gerüchten zufolge auch die Apple Watch Series 3 und ein neues Apple TV mit 4K-Unterstützung vorstellen. Und wer weiß, was noch hinter dem Vorhang des neuen Steve Jobs Theaters wartet?