iPhone Xr 2 erscheint offenbar in sechs Farben

Das iPhone Xr 2 soll wie sein Vorgänger (Bild) in Weiß auf den Markt kommen

Auch 2019 wird Apple aller Voraussicht nach wieder ein günstigeres Smartphone herausbringen. Das möglicherweise iPhone Xr 2 genannte Gerät soll in insgesamt sechs Farbausführungen erscheinen. Zwei davon seien für die Modellreihe neu.

Das iPhone Xr 2 wird laut Mac Otakara in den folgenden Farben erhältlich sein: Weiß, Schwarz, Gelb, Rot – und anders als das aktuelle Modell auch in Grün und "Lavender" (Violett). Die beiden letztgenannten Versionen sollen die Farbausführungen Blau und Koralle ersetzten, in denen Apple das iPhone Xr derzeit anbietet.

iPhone Xr 2: Design kaum verändert?

Das Design des iPhone Xr 2 könnte dem des Vorgängermodells stark ähneln, wie ein Leak vor Kurzem andeutete. Demnach bleibe die Vorderseite nahezu unverändert. Das Display messe wie beim aktuellen Modell 6,1 Zoll in der Diagonale. Das günstige iPhone für 2019 soll sich in erster Linie durch eine Dual-Hauptkamera unterscheiden. Besitzer des iPhone Xr müssen sich bekanntlich mit einer Linse auf der Rückseite begnügen.

Neben dem iPhone Xr 2 wird Apple Gerüchten zufolge auch Nachfolger von iPhone Xs und Xs Max veröffentlichen. Diese sollen dem günstigen Modell eine Triple-Kamera voraushaben. Zuletzt hieß es, dass deren Linsen schwarz sein könnten. Ob dies alles der Realität entspricht, erfahren wir wohl im Herbst, wenn Apple seine iPhones für 2019 enthüllen dürfte.

In dem Bericht ist außerdem von neuen Silikon-Cases für iPhone Xs und Xs Max die Rede. Diese sollen in Türkis, Schwarz, Weiß. Rot, Violett und Gelb erscheinen. Das japanische Blog Mac Otakara gilt als relativ zuverlässige Quelle, was zukünftige Apple-Produkte anbelangt. Von daher stehen die Chancen gut, dass die Vorhersagen sich als richtig herausstellen werden.