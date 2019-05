iPhone Xr und Co.: Schummelt Apple bei der Akkulaufzeit?

Die britische Verbraucherschutzorganisation Which? hat die maximale Gesprächszeit diverser Smartphones mit den Herstellerangaben verglichen. Beim iPhone Xr habe es die größten Abweichungen gegeben. Auch mit anderen iPhones sollt ihr deutlich kürzer telefonieren können als von Apple angegeben.

Der Test hat offenbar ergeben, dass Apple die maximale Gesprächsdauer je nach Modell zwischen 18 und 51 Prozent zu hoch angibt. Laut Business Insider habe Which? mit dem iPhone Xr 16 Stunden und 32 Minuten telefonieren können. Laut Herstellerangaben sollen aber bis zu 25 Stunden möglich sein. Ebenfalls zu Übertreibungen neige HTC. Samsung, Sony und Nokia beziehungsweise HMD Global sollen die Gesprächsdauer dagegen mitunter zu niedrig angeben.

iPhone Xr gilt als besonders ausdauernd

Apple habe sich inzwischen folgendermaßen zu dem Vorwurf geäußert: "Wir testen unsere Produkte rigoros und stehen hinter unseren Angaben zur Akkulaufzeit...Which? hat uns seine Test-Methodik nicht erklärt, daher können wir die Ergebnisse nicht mit unseren vergleichen." Apple selbst legt auf seiner Webseite offen, wie der Hersteller die Akkulaufzeit seiner Geräte testet.

Tatsächlich ist der Which?-Test ohne Aussage zur Methodik wohl kaum aussagekräftig, wie ein Fachmann der britischen Boulevardzeitung The Sun erklärte: "Es hängt wirklich davon ab, wie man ein Gerät nutzt. Daher ist es kaum verwunderlich, dass es zu so großen Abweichungen zwischen den Tests kommt. Ohne die Methodik, wie Which? die Messungen vorgenommen hat, sind die Ergebnisse nahezu bedeutungslos."

Hinzu kommt, dass viele renommierte Tech-Webseiten dem iPhone Xr eine hervorragende Akkulaufzeit bescheinigen. Auch wir haben in unserem Test zum iPhone Xr festgestellt, dass das Smartphone enorm ausdauernd ist.