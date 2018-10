iPhone Xr: Apple veröffentlicht eigene transparente Schutzhülle

Ihr habt viele Möglichkeiten, um euer iPhone Xr vor Schäden zu bewahren: Mehrere Hersteller haben bereits Schutzhüllen für das Apple-Smartphone im Angebot. Wie sich nun herausgestellt hat, wird auch Apple selbst entsprechendes Zubehör verkaufen – eine Hülle ist wohl transparent.

Bei der Vorstellung von iPhone Xs und Xr stand das günstige neue iPhone nicht so sehr im Vordergrund. Auch im Nachgang der Veranstaltung ging es meist vor allem um das Flaggschiff. Doch Apple bietet nicht nur für das Xs und Xs Max offizielles Zubehör an. So gibt es ein "Clear Case" des Unternehmens auch für das iPhone Xr, wie 9to5Mac über die kanadische Pressemitteilung herausgefunden hat.

Preis zum Start bei 35 Euro?

Der Preis für das Clear Case des iPhone Xr beträgt in Kanada 55 Dollar, was umgerechnet knapp 37 Euro entspricht. Wie viel die transparente Schutzhülle in Deutschland letztlich kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Vergleich: Für das iPhone X bietet Apple eine durchsichtige Belkin-Schutzhülle im eigenen Store an, die 35 Euro kostet.

Das iPhone Xr kommt Ende Oktober 2018 in den Handel. Die günstigste Ausführung des Smartphones mit 64 GB internem Speicherplatz kostet zum Release 849 Euro, mit 256 GB werden 1019 Euro fällig. Dafür erhaltet ihr das iPhone mit der bisher längsten Akkulaufzeit. Wenn ihr wissen wollt, wie sich iPhone Xs, Xs Max und Xr voneinander unterscheiden, hilft euch vielleicht Jans Vergleich der drei Geräte weiter.