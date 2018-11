iPhone Xr: Neues iOS-Update bringt Haptic Touch

Im iPhone Xr stecken viele Features des iPhone Xs. 3D Touch zählt allerdings nicht dazu. Das Feature Haptic Touch soll das Fehlen der drucksensitiven Funktion auffangen und wird in iOS 12.1.1. offenbar erweitert.

Dank Haptic Touch erhaltet ihr bei längerem Gedrückthalten des Displays ein haptisches Feedback – allerdings noch längst nicht in allen Bereichen. Apple will das offenbar bereits mit dem kommenden iOS-Update ändern, berichtet 9to5Mac. Demnach funktioniert Haptic Touch schon bald auch mit den sogenannten Rich Notifications, also den erweiterten Benachrichtigungen.

Schneller bedienen

Drückt ihr künftig lange auf Benachrichtigungen, erhaltet ihr eine haptische Rückmeldung und euer iPhone Xr zeigt weitere Inhalte und mögliche Aktionen an. Die Erweiterung taucht offenbar bereits in der Betaversion iOS 12.1.1 auf und ist deutlich flotter als die bisherige Lösung, bei der ihr die Benachrichtigung zur Seite schiebt und auf die Ansicht-Option tippt.

Der größte Unterschied zwischen Haptic Touch und dem drucksensitiven 3D Touch liegt in der Zeit, die das System benötigt, um zu reagieren. Ein iPhone Xs reagiert sofort, wenn es bemerkt, dass der Nutzer mit etwas Kraft auf das Smartphone drückt. Auf einem iPhone Xr muss das System zunächst warten, um feststellen zu können, ob eine kurze oder lange Eingabe beziehungsweise eine Wisch- oder Scrollgeste erfolgt ist.

In der Testversion tauchen laut des Portals zudem Verbesserungen von FaceTime und Erweiterungen in der Zusammenarbeit mit der Apple Watch Series 4 auf. Für das iPhone Xr wurde iOS 12.1 erst zuletzt veröffentlicht. Neu sind unter anderem Gruppen-Videoanrufe in FaceTime.