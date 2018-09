iPhone Xs: Bald könnt ihr die Tiefenschärfe beim Fotografieren einstellen

Update bringt neue Möglichkeiten für die Tiefenschärfe auf dem iPhone Xs: Schon bei der Vorstellung des Top-Smartphones im September 2018 hat Apple die Kamera besonders hervorgehoben. Eine Aktualisierung soll den Bokeh-Effekt nun noch weiter verbessern.

Ein iOS-Update wird Apple zufolge in naher Zukunft das Justieren der Tiefenschärfe beim Fotografieren ermöglichen, berichtet Macerkopf. Demnach könnt ihr die Tiefenschärfe auf iPhone Xs und Xs Max im Vorschaufenster live anpassen, bevor ihr auf den Auslöser drückt. Einen genauen Zeitpunkt für den Rollout des Updates hat Apple nicht verraten. Die neue iOS-Version soll aber offenbar noch im Jahr 2018 erscheinen.

In iOS 12.1 enthalten?

Auch im Code der letzten Beta-Version von iOS 12.1 sind offenbar bereits Hinweise auf das kommende Feature zu finden. Zwar könnt ihr die Tiefenschärfe auf dem iPhone Xs und Xs Max bereits jetzt anpassen, wie Apple in einem Video erklärt. Allerdings ist diese Einstellung über einen Regler erst nachträglich möglich. Somit dürften sich viele Hobby-Fotografen bereits auf das iOS-Update freuen, mit dem die Live-Justierung eingeführt wird.

iPhone Xs und Xs Max sind in Deutschland seit dem 21. September 2018 im Handel verfügbar. Am selben Tag ist auch die Apple Watch Series 4 erschienen. Wie widerstandsfähig die beiden neuen High-End-Smartphones sind, haben YouTuber bereits mit Droptests herauszufinden versucht. iOS 12 ist seit dem 17. September für alle kompatiblen Geräte verfügbar. Mit dem darauf folgenden Update auf iOS 12.1 ist also frühestens im Oktober zu rechnen.