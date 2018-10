iPhone Xs Max: Experten bewerten nur eine Smartphone-Kamera besser

Die Smartphone-Kamera des iPhone Xs Max erzielte im Test von DxOMark das bislang zweitbeste Gesamtergebnis. Damit reiht sich Apples Flaggschiff mit seiner Dual-Kamera direkt hinter dem Huawei P20 Pro ein. Dessen in Kooperation mit Leica entwickelte Triple-Kamera ist nach wie vor das Maß aller Dinge.

Insgesamt erreicht das iPhone Xs Max ausgezeichnete 105 Punkte bei DxOMark. Diese Wertung setzt sich aus 110 Punkten in der Kategorie "Foto" und 96 Zählern im Bereich "Video" zusammen. In einzelnen Unterkategorien übertrifft es sogar den Klassenprimus von Huawei, der auf 114 Punkte kam. Den Ergebnissen nach zeigen die Fotos von Apples High-End-Smartphone weniger starke Artefakte und der Autofokus arbeitet auch minimal besser als der des P20 Pro. Geht es um Video-Aufnahmen, dann sind Belichtung und Kontrast die Steckenpferde der Dual-Kamera.

Die Schwächen der Kamera des iPhone Xs Max

In vielen Kategorien liegt das iPhone Xs Max punktetechnisch nahezu gleichauf mit dem P20 Pro. Mehr oder weniger deutliche Nachteile attestieren die Experten von DxOMark allerdings bei schlechten Lichtverhältnissen. Schwierige Aufnahmebedingungen machen sich dann durch merklich stärkeres Rauschen der Bilder bemerkbar. Hinzu kommt, dass der Zoom der von Apple verbauten Dual-Kamera dem der Triple-Kamera von Huawei relativ deutlich unterlegen ist.

Das Gesamtergebnis der Smartphone-Kamera des Xs Max (und somit vermutlich auch der baugleichen Kamera im kleineren Xs) ist dennoch hervorragend und eine klare Steigerung gegenüber den 97 Punkten des Vorgängers iPhone X. So empfanden wir es auch in unserem Test. Apple liegt damit momentan vor namhafter Konkurrenz: Samsung mit dem Galaxy Note 9 und dem S9 Plus, das Huawei P20, das HTC U12 Plus, das Xiaomi Mi8 und das Google Pixel 2 haben das Nachsehen. Bleibt abzuwarten, ob Google mit der Single-Kamera des Pixel 3 abermals zurückschlagen kann.