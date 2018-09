iPhone Xs Max: Experten küren den Bildschirm zum besten Smartphone-Display

Der OLED-Bildschirm des iPhone Xs Max hat im Test von DisplayMate das bisher beste Ergebnis aller Zeiten erzielt. Bei einer rundum ausgezeichneten Performance lobten die Experten bestimmte Eigenschaften darüber hinaus ganz besonders.

Im Test hat DisplayMate den "Best Smartphone Display Award" an das iPhone Xs Max verliehen. Die Experten haben "die höchste A+ (Note 1+) aller Zeiten" vergeben, da der Bildschirm "deutlich besser" als Screens der Konkurrenz sei. Geprüft wurde die OLED-Anzeige in ausführlichen Labortests. Den Link zum englischsprachigen Test findet ihr im Tweet am Ende des Artikels.

Passendes Produkt Apple iPhone Xs Max

Samsung verhilft Apple zum Sieg

Super Helligkeit, minimale Reflexionen, sehr hohe Farbgenauigkeit: Von diesen drei Eigenschaften profitiert das Display des iPhone Xs Max im Alltag wohl ganz besonders. Der 6,5 Zoll große Smartphone-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 19,5:9 ist laut dem Test selbst bei starker Sonneneinstrahlung immer noch sehr gut ablesbar. Dank der Auflösung von 2688 x 1242 Pixeln erscheinen Inhalte ab einer “normalen” Betrachtungsdistanz von 30 cm zudem "perfekt scharf", heißt es in dem Test. Eine höhere Auflösung brächte in diesem Bereich keine Verbesserung mehr.

In insgesamt acht Kategorien erzielt das neue Apple-Phone Bestwerte. Mit diesem hervorragenden Testergebnis steht nun also wieder Apple an der Spitze. Zuvor hatte das Samsung Galaxy S9 im Frühjahr 2018 das iPhone X als damalige Referenz von der Spitze verdrängt. Dennoch kann sich auch Samsung über das Ergebnis von Apple freuen: die Südkoreaner liefern den OLED-Bildschirm für das iPhone Xs Max und Xs (bis auf die Größe sind beide Bildschirme identisch).