iPhone Xs Max schlägt Galaxy Note 9 im Geschwindigkeits-Test

Ist das iPhone Xs Max von Apple dem Samsung Galaxy Note 9 überlegen? Um diese Frage zumindest in Bezug auf Geschwindigkeit zu klären, hat PhoneBuff beide Smartphones gegeneinander antreten lassen. Das Resultat seht ihr im YouTube-Video über dem Artikel.

Für den Test nutzt PhoneBuff Roboterarme, die auf beiden Geräten gleichzeitig Apps öffnen sollen. Auf diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass ein menschlicher Tester das Ergebnis beeinflusst. 16 Apps werden auf iPhone Xs Max und Galaxy Note 9 nacheinander geöffnet und dann noch einmal in der umgekehrten Reihenfolge. Wie sich zeigt, öffnet das iPhone Xs Max die Apps beim zweiten Mal 15 Sekunden schneller als die Samsung-Konkurrenz. Somit ist das Apple-Gerät etwa zehn Prozent schneller.

Passendes Produkt Apple iPhone Xs

Vorsprung trotz weniger RAM

Das iPhone Xs Max verfügt über einen 4 GB großen Arbeitsspeicher, das Galaxy Note 9 über stolze 8 GB RAM. Offenbar hat Apple sein Betriebssystem so gut abgestimmt, das die einmal geöffneten Apps im Zwischenspeicher verbleiben und schnell wieder gestartet werden können. Das Note 9 braucht insgesamt deutlich länger, um Anwendungen ein zweites Mal zu öffnen.

Zum Vergleich: Im gleichen Test musste sich 2017 das iPhone 8 Plus dem Samsung Galaxy Note 8 geschlagen geben. Auch dieses Samsung-Smartphone hat mit 6 GB einen doppelt so großen Arbeitsspeicher wie das iPhone. Im Benchmark-Test von Curved konnte sich allerdings das Apple-Gerät an die Spitze setzen, auch das Huawei Mate 10 Pro kam nicht an die Ergebnisse des Chipsatzes A11 Bionic heran.