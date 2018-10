iPhone Xs Max schlägt Pixel 3 XL im Geschwindigkeitstest deutlich

Das iPhone Xs Max ist in Benchmarks deutlich schneller als andere aktuelle Top-Smartphones mit Android-Betriebssystem – so viel ist bereits bekannt. In einem Video tritt das Flaggschiff von Apple nun gegen das Google Pixel 3 XL in einem Geschwindigkeitstest an, der sich an der Nutzung im Alltag orientiert. Das Ergebnis ist eindeutig.

Im Clip von PhoneBuff öffnet der Tester nacheinander die gleichen Apps auf iPhone Xs Max und Google Pixel 3 XL. Bei einigen Programmen erwarten die Smartphones zudem Rechenaufgaben, etwa das Konvertieren eines Videos. Als Sieger gilt das Gerät, welches den Marathon zuerst bewältigt. Um Zeitunterschiede durch Eingaben zu reduzieren, bedienen Roboterarme beide Modelle.

Zu wenig RAM für Android?

Relativ schnell gewinnt das iPhone Xs Max einen kleinen Vorsprung, das Google Pixel 3 XL ist allerdings nur ein wenig langsamer. Der Abstand vergrößert sich erst, als das Laden von Spielen ansteht. Hier ist das Apple-Smartphone sichtbar schneller und baut den Vorsprung aus. Bei Programmen wie Netflix ist das Pixel 3 XL hingegen schneller. Nach der ersten Runde müssen beide Geräte alle Apps in umgekehrter Reihenfolge erneut öffnen – so zeigt sich, ob der Arbeitsspeicher die Daten noch parat hat.

Während Spiele und Programme auf dem iPhone Xs Max offenbar noch im Hintergrund offen sind, wodurch keine Ladezeiten anfallen, sieht es bei dem Android-Smartphone anders aus: Schon das erste Mobile Game zeigt auf dem Pixel 3 XL einen Ladebildschirm – die Informationen waren offenbar nicht mehr im RAM vorhanden. Dadurch baut das Xs Max den Vorsprung stärker aus und ist fast eine Minute früher mit dem Test fertig. Beide Geräte haben 4 GB RAM, doch iOS 12 hat im Vergleich zu Android Pie offenbar ein besseres Arbeitsspeicher-Management.