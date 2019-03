iPhone Xs Max verliert im Speedtest gegen Galaxy S10 Plus

Welches Gerät ist schneller, das iPhone Xs Max oder das Samsung Galaxy S10 Plus? Dieser Frage ist der YouTube-Kanal von PhoneBuff nachgegangen. Ein Vergleichstest soll klären, welches Smartphone im Alltag die größere Geschwindigkeit aufweist. Zum ersten Mal seit Langem setzt sich das Samsung-Gerät durch.

Für seinen Test hat PhoneBuff die beiden Geräte nebeneinander platziert. Sowohl auf dem iPhone Xs Max als auch auf dem Galaxy S10 Plus werden nun nacheinander Apps geöffnet. Die Frage ist anschließend, welches Smartphone beim erneuten Öffnen die Daten schneller laden kann. Ihr findet das Video am oberen Ende dieses Artikels.

Zu langsam bei Microsoft-Apps

Im ersten Durchlauf hat das Apple-Smartphone zwar die Nase vorne. Am Ende gewinnt das Galaxy S10 Plus aber deutlich mit einem Vorsprung von 16 Sekunden. Offenbar waren es vor allem die Microsoft-Apps, die den Unterschied ausmachten. Das iPhone Xs Max war nicht in der Lage, Excel und Word in seinem Zwischenspeicher zu halten.

Im Jahr 2018 hat das iPhone Xs Max die Konkurrenz noch hinter sich gelassen. Weder das Google Pixel 3, das Samsung Galaxy Note 9 noch das Huawei Mate 20 Pro konnten das Gerät im Vergleichstest zur Geschwindigkeit schlagen. Vor dem Marktstart des Galaxy S10 Plus hatte es noch so ausgesehen, als könnte sich das Apple-Smartphone auch gegen die neue S-Klasse durchsetzen. Laut 9to5Mac ist es das erste Mal seit vier Jahren, dass sich das aktuelle Apple-Flaggschiff gegenüber der Samsung-Konkurrenz geschlagen geben muss.