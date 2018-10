iPhone Xs Max vs. Galaxy Note 9: Welches Gerät hat den besseren Sound?

Das iPhone Xs Max und das Galaxy Note 9 liefern euch beide eine Top-Leistung. Doch wie steht es um den Ton? In einem Test wurde die Audioqualität der Premium-Smartphones verglichen. Offenbar gibt es einen eindeutigen Gewinner.

Den Ton-Vergleich hat Appleinsider durchgeführt. Es geht in diesem Fall allerdings ausschließlich um die Audioqualität über die internen Lautsprecher – einen Test mit kabellosen und kabelgebundenen Kopfhörern hat sich die Webseite wohl gespart. Das Ergebnis könnt ihr euch im Video oberhalb des Artikels ansehen beziehungsweise anhören. Schon beim Abspielen von Musik zeigen sich offenbar zwei Unterschiede: Das Galaxy Note 9 ist mit maximaler Lautstärke leiser als das iPhone Xs Max. Zudem soll das Apple-Smartphone ein breiteres Audio-Spektrum besitzen und Noten differenzierter wiedergeben.

Note 9 mit flachem Sound

Auf dem Galaxy Note 9 klingt Musik anscheinend eher flach. Laut dem Tester stellt das iPhone Xs Max die Höhen feiner als der Samsung-Konkurrent dar, zudem soll es einen besseren Bass liefern. Dabei waren auf dem iOS-Gerät wohl keinerlei Sound-Verbesserer aktiv, während auf dem Galaxy Note 9 Dolby Atmos aktiviert war. Offen bleibt, wie sich Dolby Atmos überhaupt auf den Sound beim Hören von Musik auswirkt – oder ob das Feature den Ton sogar leiser macht.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Mobile Games. Hier ist der Lautstärke-Unterschied zwischen den Top-Smartphones sogar noch deutlicher als beim Musik-Test zu hören. Insgesamt sollen Titel wie "Fortnite" besser über die internen Lautsprecher des iPhone Xs Max klingen, was die Spielerfahrung verbessere – so das Fazit. Das Galaxy Note 9 hat aber einen Vorteil gegenüber dem Apple-Konkurrenten: Ihr könnt ab Werk viel mehr Einstellungen vornehmen, um den Ton an euren Geschmack anzupassen.