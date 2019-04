iPhone XS Max vs. Galaxy S10 Plus: Welcher Akku hält länger?

Welchem Smartphone geht zuerst der Saft aus? Der YouTube-Kanal von PhoneBuff hat die Ausdauer des Samsung Galaxy S10 Plus und iPhone Xs Max miteinander verglichen. Das Fazit: Ein Akku ist um 12,29 Prozent stärker.

Im Test starteten beide Geräte mit einem komplett aufgeladenen Akku und mussten sich in unterschiedlichen Apps beweisen. Das iPhone Xs Max schaltete sich nach insgesamt acht aktiven Stunden ab. 59 Minuten und 30 Sekunden länger hielt das Galaxy S10 Plus durch. Das Top-Smartphone von Samsung ist seinem Konkurrenten damit im Test insgesamt überlegen und kommt auf eine Laufzeit von knapp 9 Stunden.

iPhone überzeugt im Standby

Während des Vergleichs ließ PhoneBuff beispielsweise einen Roboter unter anderem Textnachrichten schreiben, im Browser und auf Instagram surfen. Zudem bediente er beide Geräte in einer E-Mail-App, schaute YouTube-Videos, zockte ein Game und telefonierte. Jede Etappe dauerte eine Stunde.

In fast allen Bereichen wies die Akkuanzeige des Samsung-Smartphones einen besseren Wert auf. Im Standby-Modus gab sich das iPhone Xs Max hingegen als besonders sparsam. Während der 16 stündigen Pause verlor es nur acht Prozent Akku; das Galaxy S10 Plus hingegen 16 Prozent. Zum Vergleich: Das Samsung-Smartphone hat einen 4100-mAh-Akku, das iPhone Xs Max setzt auf einen Energiespeicher mit einer Kapazität von 3174 mAh.

Der YouTube-Kanal von PhoneBuff ließ das Samsung Galaxy S10 Plus und iPhone Xs Max zuvor bereits im sogenannten Drop-Test gegeneinander antreten. In dieser Kategorie gewann wiederum das Apple-Smartphone. In einem Leistungs-Vergleich wies das Galaxy-Handy hingegen die höhere Geschwindigkeit auf.