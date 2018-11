iPhone Xs: So profitiert "Fortnite" künftig von der hohen Leistung

Am 27. November 2018 hat Epic Games ein Update ausgerollt, das "Fortnite" auf Version 6.31 bringt. Besitzer von iPhone Xs, Xs Max und Xr profitieren in besonderem Maße davon. Das Unternehmen hat es allerdings versäumt, dies in die Patch Notes mit aufzunehmen.

PR-Mitarbeiter Nick Chester holte das nun über Twitter nach: "Ich weiß nicht, warum es nicht in den Patch Notes steht, aber wenn ihr 'Fotnite' auf einem iPhone Xs, Xs Max [oder] Xr spielt, könnt ihr nun mit 60 Bildern pro Sekunde zocken. Das ist eine eindrucksvolle Leistung des Teams und es sieht großartig aus. Schaltet es in den Optionen ein." 60 Bilder pro Sekunden gelten unter einigen Videospielern als magische Grenze für ein flüssiges Spielerlebnis.

Weitere Smartphones könnten folgen

iPhone Xs, Xs Max und Xr sind damit derzeit die einzigen Smartphones, auf denen "Fortnite"-Spielern der sogenannte 60-FPS-Modus zur Auswahl steht. Möglicherweise dürfen sich in Zukunft aber auch Besitzer anderer Geräte darüber freuen. Epic Games erklärte vor einer Weile, dass das Unternehmen prüfe, welche Smartphones sich für einen solchen Modus eignen.

Auf die Frage eines Nutzers, weshalb das iPhone X den 60-FPS-Modus noch nicht unterstütze, ging Chester direkt ein: iPhone Xs, Xs Max uns Xr seien nun mal leistungsfähiger als das Jubiläums-iPhone. Dennoch suche das Team stets nach Möglichkeiten, die Performance von "Fortnite" auf allen Geräten zu verbessern. Gelinge dies auf dem iPhone X, werde auch dieses einen 60-FPS-Modus erhalten. Das derzeit beste Smartphone für "Fortnite" ist wohl das iPhone Xs Max.