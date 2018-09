iPhone Xs und Co.: Display-Austausch soll künftig schneller erfolgen

Wie wir vor Kurzem berichteten, bittet Apple nicht nur für das iPhone Xs ordentlich zur Kasse, sondern auch für dessen Reparatur. Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. Auf ein neues Display sollt ihr nicht so lange warten müssen, wie es bisher der Fall war.

Das gehe aus einer Mitteilung an Partnerunternehmen hervor, berichtet PhoneArena. Darin steht offenbar, dass bei einem Bildschirmaustausch keine Hardware-Kalibrierung für 3D Touch mehr notwendig sei. Diese hat in der Vergangenheit einiges an Zeit in Anspruch genommen. In Zukunft werde Apple die Kalibrierung per Software vornehmen, was den Kunden viel "Zeit sparen" soll. Der schnellere Display-Tausch betrifft nicht nur das iPhone Xs und Xs Max, sondern alle Apple-Smartphones, die 3D Touch unterstützen.

Auch ältere Modelle profitieren

Das Feature hat Apple ursprünglich beim iPhone 6s eingeführt. Beim iPhone Xr verzichtet der Hersteller allerdings auf die Funktion. Nichtsdestotrotz müsst ihr wohl auch bei diesem Gerät nicht lange auf einen neuen Bildschirm warten. Da es ein LC-Display besitzt, geht der Austausch womöglich sogar schneller vonstatten als bei den OLED-Modellen iPhone Xs, Xs Max oder X.

Außerdem verlangt Apple einen geringeren Preis dafür: Während ihr beim iPhone Xs Max 361,10 Euro für ein neues Display bezahlt, kostet dieses beim iPhone Xr "nur" 221,10 Euro. Besitzer eines iPhone Xs müssen 311,10 Euro investieren. Mit AppleCare+ sinkt die Pauschale auf 29 Euro, doch die optionale Versicherung kostet 229 Euro für zwei Jahre.