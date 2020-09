Wann stellt Apple das iPhone 12 und die Apple Watch Series 6 auf der großen Keynote vor? Diese Frage beschäftigt uns bereits seit Monaten und nun wissen wir Bescheid: Noch diesen Monat ist es so weit. Wer live dabei sein möchte, sollte sich den 15. September vormerken.

An diesem Tag wird die alljährliche große Apple-Keynote stattfinden, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung bestätigt hat. Das heißt: Zumindest in den USA. In unserem Postfach ist die Mitteilung noch nicht aufgetaucht. Auf Twitter hatte sich die Enthüllung des Termins bereits kurz zuvor angedeutet: Dort ist seit heute ein spezielles Hashtag (#AppleEvent) samt blauem Badge aktiv.

Da das Hashtag am 28. September wieder verschwinden soll, stand zunächst dieser Tag als Termin für die iPhone-Vorstellung im Raum.

iPhone 12: Release ebenfalls im September?

Ob auch der Release noch vor Ende dieses Monats erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Es ist nicht auszuschließen, dass ihr das iPhone 12 (Pro) erst einige Wochen später – und damit im Oktober – werdet kaufen können. Zuletzt hieß es außerdem, dass zum Start nicht alle Modelle erhältlich sein werden. Den Anfang sollen die beiden Ausführungen in 6,1 Zoll machen. Also wohl das iPhone 12 Max und das iPhone 12 Pro. Ob es wirklich so kommt, wird Apple uns dann wohl im Rahmen der Keynote Mitte September mitteilen.

Was wir aus der Gerüchteküche schon über das iPhone 12 wissen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

.

Apple Watch 6: Zu früh gefreut

Leak-Experte Jon Prosser hat uns Hoffnungen darauf gemacht, heute Offizielles über die Apple Watch 6 zu erfahren. In einer Pressemitteilung würde der Hersteller seine neue Smartwatch heute vorstellen, hieß es. Nun ist jedoch klar, dass die besagte Mitteilung stattdessen nur das Datum für die iPhone-12-Vorstellung verraten hat.

Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman hatte die Erwartungen im Vorfeld bereits gedämpft – und wird wohl Recht behalten: Er sagte voraus, dass Apple heute lediglich die Keynote ankündigen wird. Dass die Apple Watch Series 6 gemeinsam mit dem iPhone 12 Premiere feiert, hat Apple zwar nich offiziell bestätigt. Aktuell spricht aber alles dafür – auch wenn der heutige Tag noch nicht vorüber ist.

Alle Gerüchte zur Apple Watch Series 6 haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Anmerkung der Redaktion: Unser Aufmacherbild zeigt ein iPhone-12-Konzept von Svetapple.