iPhones bald ganz ohne Kabel – und Apple ohne jährliche Keynote?

Apple macht 2021 Schluss mit dem Lighting-Stecker. Was danach kommt? Der gut informierte Analyst Ming Chi Kuo will die Antwort gefunden haben – und sie ist unkonventioneller als ihr vielleicht denkt.

Wenn es um Apple geht, sind die Analysen von Insider Ming Chi Kuo eine Bank. Kein Wunder, der Brancheninsider hat gute Kontakte zu den einzelnen Gliedern in Apples Versorgungskette und liegt mit seinen Vorhersagen oft richtig. Jetzt hat er mit einem Bericht ein neues Gerücht gestreut: Angeblich will Apple ab der iPhone-Generation 2021 den Lightning Port abschaffen. Die Prognose reicht also schon recht weit in die Zukunft – Kuo hat also noch tiefer als sonst in die Glaskugel geblickt.

Eine nahliegende Möglichkeit: Apple geht ebenfalls zum USB-C-Anschluss mit schnelleren USB-3.0-Protokoll über. Damit lädt man heute schließlich auch die meisten Android-Smartphones. Außerdem spricht dafür, dass das iPad Pro ebenfalls über USB-C verfügt. Kuo geht allerdings nicht davon aus, dass Apple den gängigen Standard für sich entdeckt. Tatsächlich deutet seine Prognose eine um einiges radikalere Lösung an als ein schlichter Wechsel zu einem anderen Anschluss.

Wie wird Apples Lightning Port nun ersetzt?

Apple war der erste Hersteller, der die Klinkenbuchse an seinen Smartphones entfernte – 2021 geht es dann wohl auch noch dem letzten Anschluss an den Kragen. Wie Kuo berichtet, will das Unternehmen aus Cupertino seinen Jüngern dann eine "komplett kabellose Erfahrung" bieten.

Er geht davon aus, dass Apple versuchen wird, in der übernächsten Smartphone-Generation eine größere Unterscheidbarkeit zwischen dem High-End- und dem Highest-End-Modell zu schaffen. Das stärkste Modell, aktuell wäre das wohl das iPhone 11 Pro Max, werde deswegen ganz ohne Lighting-Anschluss erscheinen und ohne Kabel aufladbar sein – für die "komplett kabellose Erfahrung".

Schafft Apple die jährlichen Keynotes ab?

Außer dem Lightning-Anschluss könnte Apple aber noch eine weitere Konvention abschaffen: und zwar die alljährliche Enthüllung einer neuen Gerätereihe. Ab 2021 könnte uns also eine iPhone-Biennale nur aller zwei Jahre bevorstehen.

Außerdem erwartet der Analyst das Release einer weiteren Version des iPhone SE-Nachfolgers, das iPhone SE2 Plus. Allerdings soll das erst im Frühjahr 2021 kommen, mit Full-Screen-Design, bei dem Face-ID wegfällt und nur eine kleine Notch übrig bleiben soll. Zum Entsperren werde Apple Touch-ID im Power-Button verbauen. Das Display könnte 5,5 bis 6,1 Zoll groß werden.