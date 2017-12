iTunes-Charts: Das waren die beliebtesten Songs und Alben des Jahres

Diese Musik war 2017 bei iTunes populär: Apple hat eine Liste mit den Charts des Dienstes für das aktuelle Jahr herausgegeben. Der Top-Song dürfte sich mit anderen Diensten und Angeboten decken – und auch bei den beliebtesten Alben gibt es vermutlich wenig Überraschungen.

Auf Platz eins findet sich bei iTunes 2017 der Song "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee. Darauf folgt Ed Sheeran mit dem Titel "Shape of You". Der dritte Platz geht an Burak Yeter feat. Danelle Sandoval mit "Tuesday". Auf Platz acht ist Mark Forster ("Chöre") gelandet – mit Ed Sheeran der einzige Künstler in den Top Ten der Single-Charts, der sich auch in den besten Zehn der Alben wiederfindet.

Zweimal 187

Die Topalben aus 2017 werden bei iTunes von Ed Sheeran mit "÷" angeführt. Auf Platz zwei ist in diesem Jahr Shindy mit dem Album "DREAMS" gelandet. Dahinter folgen Bonez MC und Raf Camora mit "Palmen aus Plastik – Winteredition (Tannen aus Plastik)". Der vierte Platz geht an KC Rebell mit "Abstand (Deluxe Edition)", gefolgt von Weeknd und dem Album "Starboy". Außer mit Bonez MC ist die 187 Straßenbande mit dem "Sampler 4" noch ein weiteres Mal in den Top Ten vertreten, allerdings "nur" auf Rang neun.

"Musikalisch dominieren die globalen Superstars Ed Sheeran und Drake die Spitze unserer Charts. Apple Music half auch dabei, fantastische aufstrebende Talente wie Khalid, SZA, Dua Lipa, Post Malone, Sigrid und Rag'n'Bone Man ins Rampenlicht zu rücken. Schließlich war es ein unglaubliches Jahr für Musik aus der ganzen Welt, denn die Latin-Künstler Luis Fonsi und Daddy Yankee hatten mit dem Song "Despacito" einen Welthit, und Genres wie K-Pop, Grime und Afrobeat konnten sich ein neues Publikum erschließen", fasst Oliver Schusser, Vice President of International Content bei Apple, das Musikjahr 2017 zusammen.

Gerade noch unter die besten zehn Alben hat es Mark Sorster mit "TAPE" geschafft. Im Dezember dürfen die Jahresrückblicke nicht fehlen: Die meistgestreamten Spotify-Songs findet ihr hier. Wenn ihr dagegen wissen wollt, welche Serien bei Netflix in Deutschland dieses Jahr angesagt waren, findet ihr die entsprechende Liste in unserer Übersicht.