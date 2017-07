iTunes und Co.: Ab sofort könnt Ihr bei Apple-Diensten mit PayPal bezahlen

Bei den Diensten von Apple steht Euch eine neue Zahlungsmethode zur Verfügung: Ihr könnt Inhalte bei iTunes, Apple Music und Co. nun auch via PayPal bezahlen. Damit wird offenbar die Option ClickandBuy ersetzt, die bis zum Sommer im letzten Jahr noch zur Verfügung stand.

Bislang konntet Ihr bei iTunes, iBooks, Apple Music oder im App Store via Kreditkarte, Lastschrift, Guthaben-Karte oder Handyrechnung zahlen. In den Account-Einstellungen Eurer Apple ID ist es nun auch möglich, PayPal als Zahlungsmethode für Apps, Musik, Filme und Co. auszuwählen. Anschließend werden alle künftigen Käufe automatisch über den Online-Bezahlservice abgewickelt. Der Dienst steht laut Pressemitteilung ab sofort in 12 Ländern, darunter auch Deutschland, zur Verfügung.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Sicherer Ersatz

Zuvor konnten Einkäufe bei Apple-Diensten auch via "ClickandBuy" getätigt werden. Der Service wurde aber im Laufe des letzten Jahres eingestellt. Bei Apple waren Zahlungen mit dieser Methode ab dem 28. April 2016 nicht mehr möglich, wie der Apple-Support schreibt. Es hat demnach mehr als ein Jahr gedauert, bis PayPal nun bei iTunes und Co. als Ersatz eingeführt wurde.

PayPal ist ein beliebtes Zahlungsmittel beim Online-Shopping und kommt etwa auch auf eBay häufig zum Einsatz. Das System erlaubt sichere Transaktionen und beinhaltet einen Käuferschutz, falls etwa ein Paket nicht bei Euch ankommt und Ihr Euer Geld zurückfordern möchtet. Sobald Ihr PayPal auf Eurem Apple-Gerät als Zahlungsmethode festlegt, könnt Ihr auch das Feature "One Touch" nutzen. Dadurch bleibt Ihr auf Eurem Smartphone oder Tablet bei dem Dienst eingeloggt und müsst nicht bei jedem Kauf Euer Passwort erneut eingeben.