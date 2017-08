James Bond: Daniel Craig bestätigt Rückkehr für neuen Film

Lange hielten sich die Gerüchte, Daniel Craig würde nicht mehr als James Bond auf der Kinoleinwand zu sehen sein, dann wendete sich offenbar das Blatt und der 49-Jährige schien doch interessiert. Jetzt äußert sich der smarte Brite selbst zu den Gerüchten, wie die FAZ berichtet.

In "The Late Show" nutzte Stephen Colbert die Gelegenheit und stellte seinem Gast die Frage aller Fragen: "Daniel Craig, wirst du als James Bond zurückkehren?", wollte der Moderator am Dienstagabend wissen und bekam eine knappe Antwort. "Ja", sagte der Hollywood-Star und bestätigte die jüngsten Gerüchte: Der alte ist auch der neue James Bond. Schon zuvor hieß es laut Gerüchten, dass Craig für den 25. Bond-Film zugesagt hat. Jetzt ist es offiziell.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Pulsadern aufschneiden

Dass der Schauspieler den legendären Satz "Mein Name ist Bond, James Bond" noch einmal sagen wird, war lange Zeit ungewiss. Unmittelbar nach den Dreharbeiten zu "Spectre" hatte er in einem Gespräch mit dem "Time Out"-Magazin unmissverständlich klar gemacht, dass er für einen weiteren Film nicht zur Verfügung stehe. Er würde sich "eher die Pulsadern aufschneiden", sagte Craig. Die harten Dreharbeiten würden extrem an die Substanz gehen, begründete er seine Aussage.

Drei entscheidende Faktoren dürften für einen Sinneswandel gesorgt haben: Daniel Craig konnte sich zwei Jahre lang von den Bond-Strapazen ausruhen, laut Welt bekommt er zudem eine Gage von umgerechnet 90 Millionen Euro und als Drehbuchautoren ist ein bekanntes Duo mit an Bord, das mit Geschichten rund um "007" vertraut ist. Neal Purvis und Robert Wade arbeiteten bereits bei den vorherigen Bond-Verfilmungen ("Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre") mit Daniel Craig zusammen. Der US-Kinostart des nächsten Filmes ist in etwas über einem Jahr am 8. November 2019.