Jarvish: Smarte Motorradhelme mit Alexa, Siri und mehr

Nicht nur Autos werden immer intelligenter, auch Motorradfahrern soll smarte Technologie den Alltag erleichtern. Das Unternehmen Jarvish aus Taiwan will 2019 gleich zwei smarte Motorradhelme veröffentlichen. Beide sind mit einer Frontkamera ausgestattet, die Videos in 2K aufnimmt.

Der günstigere der beiden smarten Motorradhelme ist der Jarvish X, wie Engadget berichtet. Er kostet 799 US-Dollar und bietet eine Sprachsteuerung sowie Zugriff auf den Google Assistant, Siri und Alexa. Das soll es euch etwa ermöglichen, Wettervorhersagen abzurufen oder die ideale Strecke zu eurem Ziel zu ermitteln. Außerdem könnt ihr mit dem Jarvish X die Musikwiedergabe von einem Smartphone via Sprachbefehl steuern.

Jarvish X-AR mit Heads-up-Display

All diese Features bietet euch ebenso der zweite, deutlich teurere smarte Motorradhelm: Der Jarvish X-AR wird ab 2.599 US-Dollar erhältlich sein. Dafür bringt er zusätzlich ein einziehbares Heads-up-Display (HUD) mit. Auf diesem sollt ihr etwa eure Geschwindigkeit oder Navigationsanweisungen ablesen können. Auf der Rückseite des Helmes befindet sich eine zweite Kamera, deren Sichtfeld das HUD ebenfalls anzeigt.

Sie soll daher als eine Art zusätzlicher Rückspiegel fungieren. Das dürfte sich vor allem in Innenstädten als nützlich erweisen, da Motorradfahrer so zu dicht auffahrende Autos in ihrem Rücken erkennen und eine sicherere Position einnehmen könnten. Die Akkulaufzeit des Jarvish X-AR soll bis zu vier Stunden betragen. Der günstigere Helm halte mehr als sechs Stunden durch.

Das durch den integrierten Akku hinzukommende Gewicht gleicht der Hersteller durch die Verwendung von Carbon in beiden Helmen aus. Sie sollen zu Beginn vergünstigt über Kickstarter erhältlich sein: der Jarvish X ab Januar 2019, das Modell mit dem Heads-up-Display dann in der zweiten Jahreshälfte.