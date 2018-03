JBL Link 500: Dieser smarte Lautsprecher soll ordentlich Bass mitbringen

Ein smarter Lautsprecher für Musik-Fans: Der JBL Link 500 bringt nicht nur einen Assistenten mit, sondern soll auch viel Lärm machen können. Sogar für eine kleine Party habe das Gadget genügend Kraft. Besonders der Bass bringe dabei viel Leistung mit.

Der JBL Link 500 kommt laut Pressemitteilung mit dem Google Assistant. Somit könnt ihr über den smarten Lautsprecher auch Songs von zum Beispiel Spotify per Sprachkommando abspielen. Der Hersteller verspricht, dass es sich um ein Gerät für "unbeschwerten Musikgenuss" handelt. Über die Google-Home-App wird er eingerichtet und in das eigene Netzwerk eingebunden.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Neutrale Abstimmung

Eine Chromecast-Funktion bietet der JBL Link 500 ebenfalls. So könnt ihr Musik von anderen Geräten im WLAN direkt an den Lautsprecher streamen. Eine Multiroom-Wiedergabe werde ebenso unterstützt. Songs sollen dabei so klingen, "wie es sich der Künstler vorgestellt hat". Demnach hat Harman hier auf eine neutrale Tonwiedergabe gesetzt. Besonders im Bass-Bereich soll das Gerät zudem viel leisten können.

Optisch gleicht das Gerät in vielen Punkten dem günstigeren JBL Link 300, den wir bereits für euch getestet haben. Der JBL Link 500 ist jedoch etwas größer. Töne verteilt der JBL Link 500 über 2-Wege-Lautsprecher, der Stereo-Klang soll "raumfüllend" sein. Auf der Rückseite ist das JBL-Logo auf dem großen Bass zu sehen. Für die wohl hohe Audioqualität verlangt der Hersteller aber nicht gerade wenig Geld: Der Preis des Lautsprechers liegt bei 399 Euro. Erhältlich ist er ab sofort in diversen Online-Shops und direkt über die Webseite von JBL.