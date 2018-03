"Jessica Jones": Staffel 2 ab heute bei Netflix verfügbar

"Jessica Jones" ist zurück: Ab sofort könnt ihr euch die zweite Staffel der Marvel-Serie auf Netflix ansehen. In den neuen Folgen wird es auch um die Vergangenheit der Superheldin gehen – und wie sie ihre Kräfte bekam.

Die zweite Staffel von "Jessica Jones" besteht aus 13 Folgen, die allesamt nun verfügbar sind. Dem Binge-Watching ist somit kein Riegel vorgeschoben. In den neuen Episoden wird sich Jessica Jones (Krysten Ritter) ihrer Vergangenheit stellen müssen. Die Hobby-Alkoholikerin und Detektivin hat viele schlimme Dinge erlebt, mit denen sie sich auseinandersetzen muss.

Heldin in Therapie

Einige Einblicke in die Vergangenheit von Jessica Jones haben wir bereits in der ersten Staffel bekommen (Achtung, leichter Spoiler): So hat sie einen Menschen mit nur einem Schlag getötet, während sie unter dem Einfluss von Killgrave (David Tennant) stand. Womöglich hat sie mit diesem Mord noch nicht abgeschlossen. In einem Trailer zur zweiten Staffel sehen wir die Heldin beispielsweise in einer Selbsthilfegruppe, da sie wohl immer noch Probleme damit hat, mit ihrer Wut umzugehen.

Wir können uns in der zweiten Staffel von "Jessica Jones" voraussichtlich auch auf ein Wiedersehen mit dem Helden Luke Cage freuen, dessen eigene Serie ein paar Monate später in die zweite Staffel startet. Dass wir alle Netflix-Superhelden wieder gemeinsam in einer weiteren Staffel von "The Defenders" sehen werden, sei derzeit aber eher unwahrscheinlich.