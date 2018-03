Jetzt könnt ihr eure Apple Watch im Apple Store in Zahlung geben

Apple hat sein Recycling-Programm erweitert: Ihr könnt ab sofort auch eure Apple Watch in Zahlung geben. Der Konzern akzeptiert allerdings nicht ausnahmslos alle Modelle.

Ein ehemaliger Apple-Watch-Besitzer meldet auf Reddit, er sei am Montag in einem Apple Store gewesen und habe seine Apple Watch Series 1 mit Edelstahlgehäuse in Zahlung geben. "Sie haben gesagt, das ist seit heute Morgen möglich", so der Nutzer. Für seine fast drei Jahre alte Smartwatch bekam er noch 100 Dollar und meint zufrieden: "Ich habe ehrlich gesagt mit weniger gerechnet." Apple bestätigte gegenüber 9to5Mac, dass ihr eure Apple Watch seit Montag im lokalen Apple Store oder online zurückgeben könnt. Ausgenommen seien allerdings alle "Edition"-Modelle.

Ein fairer Deal?

Für die alten Smartwatches zahlt das Unternehmen 50 bis 175 Dollar – je nach Model und Zustand, so 9to5Mac. Ist das ein fairer Deal? Auf Reddit entbrannte sofort eine heiße Diskussion. Einige finden, man solle sich lieber auf anderen Plattformen als Privatverkäufer versuchen. Da würde mehr herausspringen. Andere sind der Meinung: "Der Preis ist vollkommen in Ordnung". Sie schätzen das Apple-Angebot als unkompliziert und risikofrei ein. Zudem fallen keine Gebühren für Auktionen oder Transaktionen an.

Zurückgegebene Geräte werden von Apple wohl entweder für den Wiederverkauf generalüberholt oder so recycelt, dass ihre Materialien wiederverwendet werden können. Teil des Programms sind – mitunter seit vielen Jahren – bereits iPhone-, iPad-, Mac- und MacBook-Modelle sowie Apple TVs und iPods. Wie ihr alte Smartphones sonst noch loswerden oder wiederverwenden könnt, erklärt euch Jan in seinem Recycling-Ratgeber.