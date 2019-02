Jetzt Prepaid-Kunde werden: o2 verschenkt 150 Gigabyte Datenvolumen

Ihr braucht in den nächsten Wochen aber mal so richtig viel Datenvolumen? Dann gibt’s bei o2 jetzt das richtige Angebot für euch. Werdet jetzt Prepaid-Kunden und sichert euch satte 150 Gigabyte Datenvolumen.

Es gibt viele Gründe, einen Prepaid-Tarif bei o2 zu buchen. Schließlich bieten die Tarife viele Vorteile. Ihr seid zeitlich flexibel, weil ihr keinen langfristigen Vertrag bucht und dadurch die volle Kontrolle über eure Kosten habt. Außerdem könnt ihr euren “o2 my Prepaid”-Tarif monatlich an eure Bedürfnisse anpassen. Und geht es euch nur darum, erreichbar zu sein, zahlt ihr im Basistarif o2 my Prepaid 9ct. nur, was ihr auch verbraucht – ganz ohne monatliche Kosten.

Passendes Produkt o2 my Prepaid M

o2 my Prepaid mit 150 Gigabyte kostenlosem Datenvolumen

Vom 5. Februar bis zum 6. Mai 2019 gibt es aber noch einen Grund, der mehr als deutlich für einen "my Prepaid-Tarif" von o2 spricht. Denn wer sich in dem Zeitraum auf www.o2-freikarte.de eine Gratis-SIM-Karte bestellt und mit mindestens 15 Euro auflädt, der bekommt für einen Zeitraum von 28 Tagen satte 150 Gigabyte Datenvolumen geschenkt. Zum Vergleich: Das reicht locker, um über acht Tage am Stück Filme und Serien in den mittleren Einstellungen auf Netflix zu streamen. Auf Spotify könnt ihr in der höchsten Qualitätsstufe in der Theorie sogar über 62 Tage ohne Pause Musik hören.

Für die 15 Euro könnt ihr übrigens zusätzlich den Tarif o2 my Prepaid M buchen. Der kostet 14,99 Euro monatlich und enthält neben 3 Gigabyte Datenvolumen eine Allnet-Flat. Über Telefonate und SMS müsst ihr euch im aktivierten Zeitraum also keine Sorgen machen. Und bei ausreichend Guthaben verlängert sich der Tarif automatisch. Ganz wie bei einem Postpaid Tarif müsst ihr euch so keine Sorgen machen einmal nicht mehr Surfen oder telefonieren zu können

Alle weiteren Infos zu o2 my Prepaid haben wir hier für euch zusammengefasst.

Alle Details in der Übersicht: