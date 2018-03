"Jurassic World: Alive" ist ein Klon von "Pokémon Go" mit Dinos

Die Dinos sind wieder in der Stadt: Bald soll mit "Jurassic World: Alive" ein AR-Spiel für Smartphones erscheinen, das sich offenbar an "Pokémon Go" orientiert. In dem Titel seid ihr anscheinend auch dazu in der Lage, ein paar Experimente durchzuführen und eure eigenen Kreaturen zu erschaffen.

Im Google Play Store ist "Jurassic World: Alive" für Android-Smartphones bereits gelistet. Ihr könnt euch derzeit schon vorab für den Titel registrieren. Der Beschreibung zufolge haben die Dinosaurier die Insel aus der bekannten Filmreihe hinter sich gelassen und besiedeln nun euer Umfeld. Eure Aufgabe ist es, die uralten Wesen vor dem zweiten Aussterben zu bewahren – indem ihr die Dinos gegen andere Artgenossen antreten lasst.

Die Geburt des fliegenden Raptoren?

Kämpfe gegen andere Nutzer und (vermutlich) Nicht-Spieler-Charaktere sind allerdings wohl nicht die einzigen Dinge, die ihr in dem Spiel tun könnt. Wie es sich für ein Augmented-Reality-Game im Stil von "Pokémon Go" gehört, sollt ihr überall an realen Orten verschiedene Dinos finden, von denen ihr offenbar DNA-Proben entnehmen könnt.

"Jurassic World: Alive" bietet euch dann offenbar die Möglichkeit, aus dem Genmaterial eure eigenen Kreaturen zu erschaffen. Es sei sogar möglich, Hybrid-Dinosaurier zu erzeugen. Nicht auszudenken, was ein Hybrid aus einem Flugsaurier und einem Raptoren (oder sogar einem T-Rex) anrichten könnte.

Das Spiel wird voraussichtlich "Free to Play" sein. In einem Screenshot ist zu sehen, dass es zwei verschiedene Währungen geben wird. Eine der Währungen könnte daher nur über Mikrotransaktionen erworben werden und zum Kauf besonderer Items gedacht sein. Laut Android Police wird "Jurassic World: Alive" noch im Frühling erscheinen. Vermutlich findet die Veröffentlichung also vor dem Kinostart von "Jurassic World: Fallen Kingdom" am 7. Juni 2018 statt.