Kamera des OnePlus 5 beherrscht keinen zweifachen optischen Zoom

Das OnePlus 5 beherrscht optischen Zoom – allerdings keinen zweifachen. Der Teufel liegt im Detail: Der Hersteller wirbt nämlich mit "verlustfreiem zweifachem Zoom". Das stellt OnePlus-Mitbegründer Carl Pei auf Twitter klar, um Verwirrung vorzubeugen.

Demnach bewerbe sein Unternehmen lediglich einen "verlustfreien zweifachen Zoom". Der Vergrößerungsfaktor des optischen Zooms beim OnePlus 5 liege dabei maximal bei 1,6. Den Rest erledige eine SmartCapture getaufte Software. Die Frage eines Nutzers, wie genau die Technik denn funktioniere, lässt Pei jedoch unbeantwortet.

Verlustfreier Software-Zoom?

Zwar ist das OnePlus 5 mit einer Dualkamera ausgestattet, eine Linse nimmt Bilder jedoch in Schwarz-Weiß auf. Anders beim iPhone 7 Plus, dessen Kamera einen echten zweifachen optischen Zoom erlaubt. Der Unterschied zwischen softwareseitiger Vergrößerung und einer linsenbasierten Lösung ist immens, wie ein Kamera-Test zeigt. Da das OnePlus 5 aber immerhin teilweise einen optischer Zoom erlaubt, fällt der Qualitätsunterschied offenbar nicht allzu sehr auf.

Ob OnePlus das Zoom-Feature bewusst beschönigend darstellt, ist zwar unklar, ähnliche Vorwürfe gab es jedoch schon bei Benchmarks: Testgeräte des OnePlus 5 sollen angeblich fingierte Performance-Ergebnisse geliefert haben, was der Hersteller abstreitet. Das Vorgängermodell OnePlus 3T wiederum fahre die Leistung laut Geekbenach absichtlich hoch, wenn die Hardware eine Benchmark-App erkennt. Was auch immer an den Vorwürfen dran sein mag, in unserem Test schneidet das OnePlus 5 mit 9,3 von 10 Punkten ausgezeichnet ab.