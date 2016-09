Karma-Drohne, Hero5 Black und Hero5 Session: Das hat GoPro vorgestellt

Der Actioncam-Pionier GoPro hat am Montagabend sein neues Lineup vorgestellt: Neben der Hero5 Black sowie einer neuen, kleinen Hero5 Session bringen die Amerikaner endlich die versprochene Kameradrohne auf den Markt. Der Name: Karma.

Karma ist eine Rucksack-Drohne

Der Fokus liegt neben der Bildstabilisierung auf Mobilität: Karma ist faltbar und passt so in den mitgelieferten Rucksack. Dazu gibt es eine Fernbedienung im Gamecontroller-Stil, die zudem über ein Touchdisplay verfügt. "Wir freuen uns, Karma vorzustellen und zu zeigen, dass es viel mehr ist als nur eine Drohne", erklärt Firmengründer und CEO Nicholas Woodman. "Karma bietet Bildstabilisierung auf Hollywood-Niveau, sowohl in der Luft, als auch in der Hand oder montiert an GoPro Halterungen – und das alles passt in einen Rucksack für 1.199,99 Euro. Die Karma Drohne ist so einfach zu steuern, dass auch Anfänger sofort damit Spaß haben können." Zur Erklärung: Die Drohne allein liegt preislich bei 870 Euro, hinzu kommt die Kamera.

Die GoPro Karma (© 2016 GoPro)

Der Bildstabilisator ist herausnehmbar (© 2016 Markus Fischer)

Die GoPro Hero5 Black (© 2016 Nick Keating)

Die GoPro Hero5 Session (© 2016 Nick Keating)













Herausnehmbarer Gimbal

Sehr praktisch: Ein Großteil der Drohne besteht aus einem Dreiachsen-Gimbal, der stabile Aufnahmen aus der Luft ermöglichen soll. Dieser wiederum lässt sich herausnehmen und auf den sogenannten "Karma Grip" montieren. Damit sind dann auch aus der Hand wackelfreie Aufnahmen realisierbar - vergleichbar mit der Osmo Mobile auf der IFA.

Hero5 Black: 4K mit 30 Bildern pro Sekunde

Darüber hinaus bietet die neue Hero5 Black nun 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde sowie Fotos mit zwölf Megapixeln. "Die HERO5 lädt Fotos und Videos automatisch in einen GoPro Plus Online Account", so Woodman. "So können Videos problemlos mobil bearbeitet, geteilt und jederzeit angesehen werden. Diese bahnbrechende Lösung werden wir in Zukunft weiter ausbauen." Auf der Rückseite ist ein zwei Zoll großes Display untergebracht. Darüber hinaus ist sie bis zu zehn Meter tief wasserdicht, kommt mit GPS-Modul und lässt sich per Sprachbefehl steuern. Mit aktuellem GoPro-Zubehör ist sie kompatibel, auch mit der neuen Karma.

GoPro Hero5 Session: die kleine Neue

Zur Seite gestellt bekommt sie sie kleine, quadratische Hero5 Session. Auch sie zeichnet Videos in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde auf, schießt allerdings Fotos "nur" mit zehn Megapixeln.