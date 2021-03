Apple verzichtet bekanntlich auf das Ladegerät beim iPhone 12 (mini/Pro). Das gefällt euch nicht? Den Verbraucherschützern gefällt das offenbar ebenso nicht. Zumindest in Brasilien wurde Apple nun verklagt – und muss womöglich eine hohe Geldstrafe zahlen.

Wie das Technik-Magazin Tilt berichtet, hat der brasilianische Verbraucherschutz Procon-SP eine Geldstrafe von rund 1,6 Millionen Euro gegen Apple verhängt. Grund dafür ist der fehlende Charger bei allen Modellen des iPhone 12 – das sei ein Verstoß gegen das brasilianische Verbrauchergesetz.

Irreführende Werbung als Begründung

Die hohe Geldstrafe werde mit "irreführender Werbung und dem Verkauf des Geräts zu unfairen Bedingungen" begründet. Unter anderem bemängelt der Verbraucherschutz offenbar fehlende Transparenz. Apple lässt demnach die Frage offen, ob der Preis durch den Wegfall des Ladegeräts gesenkt wurde. Denn gegenüber dem europäischen Markt ist ein iPhone 12 in Brasilien umgerechnet mehrere Hundert Euro teurer.

Zur verhängten Strafe erklärte Fernando Capez, Geschäftsführer von Procon-SP, dass "Apple verstehen muss, dass in Brasilien solide Gesetze und Institutionen zum Schutz des Verbrauchers existieren und diese von dem amerikanischen Unternehmen respektiert werden müssen."

Apple kann gegen diese Entscheidung allerdings noch Berufung einlegen. Ein ähnlicher Fall ging schon zugunsten des Smartphone-Herstellers aus, als ein Gericht die Klage eines Verbrauchers wegen des fehlenden Netzteils abwies.

iPhone 12: Fehlendes Ladegerät kontrovers diskutiert

Das fehlende Ladegerät bei der iPhone-12-Reihe beschäftigt nicht nur Brasilien. Auch in Frankreich ging der Verbraucherschutz gegen Apple vor. Dort muss das Unternehmen nun zu jedem verkauften Handy ein Ladegerät mitliefern. Das bekommt der Käufer in einer zweiten Verpackung.

Apple selbst begründet seine Entscheidung unter anderem damit, dass der Verzicht auf das Ladegerät die Verpackung des iPhone 12 verkleinert und somit mehr Geräte versendet werden können. Das führe zu weniger Emissionen und schützt deshalb die Umwelt. Zudem rechtfertigt der Hersteller seine Vorgehensweise damit, dass die meisten Nutzer schon mehrere USB-Charger zu Hause hätten. Muss Apple nun nicht für jede iPhone-Verpackung ein weiteres Netzteil produzieren, würde das auch den Verbrauch von wertvollen Rohstoffen reduzieren und ebenfalls der Umwelt zugute kommen.

Nicht nur das iPhone 12 kommt ohne EarPods und Netzteil: iPhone 11, SE und XR: Apple streicht die Kopfhörer

Diese Entscheidung sorgt aber für Kontroverse, da dem iPhone 12 ein USB-C-auf-Lightning-Kabel beiliegt, die meisten iPhone-Nutzer aber wohl eher ein traditionelles Ladegerät mit USB-A besitzen. Im Zweifel könnte der Schachzug von Apple also dazu führen, dass viele Nutzer sich entweder ein USB-A-auf-Lightning-Kabel oder ein neues Netzteil kaufen müssen. So oder so ist Apple aber nicht mehr das einzige Unternehmen, das Handys ohne Netzteil verkauft: Mit der S21-Reihe ist auch Samsung auf diesen Zug aufgesprungen.

