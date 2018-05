Keine Klassiker für die Switch? Nintendo plant ohne Virtual Console

Nintendo plant eigenen Angaben zufolge keine virtuelle Konsole für die Nintendo Switch. Die Antwort auf die Frage, ob das Unternehmen vorhabe, Spiele-Klassiker unter dem Banner Virtual Console zu veröffentlichen, fiel eindeutig aus.

Aktuell gibt es keinerlei Pläne für ein Comeback der Virtual Console, so ein Nintendo-Sprecher gegenüber Kotaku. Das Feature bietet euch auf der Wii, Wii U und dem 3DS die Möglichkeit, klassische Titel per Emulator auf modernen Konsolen zu daddeln. Was die Verfügbarkeit von Klassikern für die Switch-Konsole angeht, wählt der Hersteller zukünftig wohl ausschließlich andere Wege. Zum im September startenden kostenpflichtigen Mitgliederservice Switch Online zählt zum Beispiel eine wachsende Bibliothek mit alten Games vom Nintendo Entertainment System (NES). Zum Start sollen 20 NES-Titel verfügbar sein.

Neuer Dienst, neue Vorteile

Dieser Dienst sei dem Virtual-Console-Service ohnehin um einiges voraus. Das Unternehmen bringt die mitunter uralten Spiele nicht einfach nur Eins-zu-eins auf die Hybrid-Konsole, sondern verbessert diese mit modernen Features. Klassische Titel wie "Soccer", "Tennis" und "Super Mario Bros." lassen sich unter anderem im Online-Modus zocken und auch ein Sprachchat via Switch-App ist integriert. Ob ihr im Multiplayer-Modus zum Beispiel gemeinsam, gegeneinander oder abwechselnd spielt, hängt von den Spielen ab.

Sega und der japanische Videospielhersteller Hamster kündigten bereits an, im Rahmen von "Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online" zahlreiche ihrer legendären NES-Spiele auf die aktuelle Konsole zu bringen. Zu den geplanten Retro-Titeln sollen "Phantasy Star", "Alex Kidd", "Sonic", "Blazing Star" und "Fatal Fury" gehören, die mitunter um neue Features ergänzt werden. Nostalgiker dürften in jedem Fall auf ihre Kosten kommen.