Keine Panik! Der unnötige Wirbel um den Face-ID-Hack auf dem iPhone X

Das vietnamesische Sicherheitsunternehmen Bkav hat Face ID schon einmal überlistet. Mit einer neuen Maske soll es noch einfacher funktionieren. Ist das iPhone X deswegen unsicher?

Seit der Vorstellung des iPhone X bemüht sich Apple immer wieder, zu kommunizieren wie sicher die neue Gesichtserkennung Face ID ist. In Zahlen belegt es das Unternehmen so: Für Touch ID liegt die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung mit einem ähnlich Fingerabdruck bei 1:50.000. Bei Face ID soll ein Irrtum noch 20 Mal unwahrscheinlicher sein. Trotzdem hat es ein Mitarbeiter des vietnamesischen Sicherheitsunternehmens Bkav geschafft, die Technik mit Hilfe einer aufwendig produzierten Maske auszutricksen.

In einem neuen Video erklärt ein Mitarbeiter des Unternehmens, in die erste Version der Maske hätte er 150 US-Dollar und neun bis zehn Arbeitsstunden investiert. Die zweite Version, genannt Artificial Twin ("erweiterter Zwilling") stamme aus einem 3D-Drucker, der mit Steinpulver arbeite. Bei der Augenpartie handle es sich allerdings um Ausdrucke von 2D-Infrarotaufnahemen, die schlicht auf die Maske geklebt wurden.

Eine Maske wie ein Zwilling

Um zu beweisen, dass er nicht schummle, richtet der Bkav-Mitarbeiter Face ID vor dem Versuch noch einmal neu ein und aktiviert außerdem alle Sicherheitsfunktionen. Schnelles Entsperren, bei der die Erkennung, einfach gesagt, nicht so genau hinsieht, ist also nicht eingeschaltet. Dann lässt er die Maske das iPhone entsperren. Das klappt gleich beim ersten Versuch. Allerdings nimmt sich der Sicherheitsforscher sehr viel Zeit, um das Telefon in die richtige Position zu bringen, bevor er das Display und damit Face ID aktiviert.

Ganz von der Hand zu weisen ist die Wirkungsweise der Maske nicht. Apple selbst gibt zu, dass Touch ID bei eineiigen Zwillingen Probleme bekommen könnte. Bevor ihr euch nun Sorgen um die Sicherheit eures iPhones macht, sei aber gesagt: Um diese Maske von euerm Gesicht erstellen zu können, bräuchte ein Hacker Fotos von euch aus mehreren Winkeln. Im normalen Alltag dürfte das nicht ohne weiteres möglich sein. Zumal die Erstellung dieser Maske enorm aufwändig ist.

Wollt ihr ganz auf Nummer sicher gehen, könnt ihr Face ID aber auch in den Einstellungen deaktivieren. Dann richtet ihr euch am besten einen langen Code zum Entsperren ein. Wie ihr die Privatsphäre unter iOS 11 optimal schützt, verraten wir euch übrigens an dieser Stelle und wie Face ID genau funktioniert, lest ihr hier.