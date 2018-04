Kinder schlagen Leistungssportler in Fitnesstests

Kinder sind Leistungssportlern in Fitnesstests überlegen: In Frankreich haben Forscher die Leistungsfähigkeit der beiden Gruppen miteinander verglichen – und sind zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Was zunächst unglaublich klingt, lässt sich wissenschaftlich erklären.

Zuerst sollte erwähnt werden, dass die Kinder die erwachsenen Sportler nicht im Allgemeinen geschlagen haben, sondern in den Bereichen Stoffwechsel und Ermüdung überlegen waren, wie bei Frontiers nachzulesen ist. So kehrte die Herzfrequenz bei den Kindern nach großer Anstrengung schneller zum Normalzustand zurück als bei den Sportlern. Außerdem konnten die Kinder offenbar Laktat schneller abbauen – ein metabolisches Nebenprodukt, das zur Ermüdung der Muskeln beiträgt.

Ausdauer nimmt mit dem Alter ab

Die Fitnesstests wurden unter anderem mit Ergometern durchgeführt. Ort der Forschung war die französische Universität von Clermont Auvergne in Clermont-Ferrand. Die eine Gruppe bestand aus acht bis zwölf Jahre alten Jungen, die ansonsten kein regelmäßiges anstrengendes Training durchführten. Die Gruppe der erwachsenen Sportler setzte sich aus Leistungssportlern und Universitätsstudenten zusammen.

Auch wenn die Gruppe der Kinder bei den Fitnesstests vergleichsweise klein war, leiten die Wissenschaftler dennoch eine Erkenntnis ab: Die Ausdauer der Muskeln sei bei Jungen von Natur aus größer als bei erwachsenen Leistungssportlern. Allerdings nehme diese Eigenschaft im Laufe des Erwachsenwerdens zunehmend ab.