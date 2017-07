Knights of the Frozen Throne: Neue Hearthstone-Erweiterung kommt im August

Mehr als 50 Millionen Spieler sind weltweit im "Hearthstone"-Fieber. Und Entwickler Blizzard ("World of Warcraft") versorgt seine Fans regelmäßig mit neuen Inhalten für sein Fantasy-Kartenspiel. Jetzt steht die neue Erweiterung vor der Tür.

Bereits im August kommt das neue Paket mit dem Namen "Knights of the frozen Throne" (zu Deutsch "Ritter des Frostthrones") ins Spiel. Die Erweiterung besteht aus 135 neuen Karten. Im Blizzard-Shop könnt Ihr bereits 50 Kartenpakete für 50 Euro vorbestellen und Euch so den vereisten Kartenrücken sichern.

Was ist Hearthstone?

"Hearthstone" ist ein Fantasy-Kartenspiel von Blizzard. Es ist Free-to-Play, kann also kostenlos gespielt werden. Neue Kartenpacks könnt Ihr kaufen. Es treten zwei Spieler mit eigenen Decks gegeneinander an. Jeder geht mit 30 Karten an den Start und versucht abwechselnd mit klugen Kombinationen seiner Karten und Fähigkeiten die Lebenspunkte des Gegners auf Null zu reduzieren.

Bei "Hearthstone" treten zwei Spieler mit je 30 Karten gegeneinander an (© 2015 Blizzard Entertainment, CURVED Montage)

Was kommt neu ins Spiel?

Neu dabei sind zum Beispiel Zaubersprüche in der Priesterklasse oder Diener, die für Lebensentzug sorgen. Heißt: immer wenn Ihr solche Karten ausspielt und damit Schaden macht, heilt Ihr Euch um denselben Betrag.

Auch cool: das neue Heldenportrait. Während des Spiels kann Euer normales Portrait in der Mitte in ein legendäres verwandelt werden, wenn Ihr die passende Karte ausspielt. Dann bekommt Ihr eine stärkere, spezielle Heldenfähigkeit. Zusätzlich wird der Solo-Modus in "Ritter des Frostthrones" um ein paar Kämpfe gegen computergesteuerte Decks erweitert. Hier könnt Ihr unter anderem eine legendäre Karte erspielen. Bisher wurden erst fünf der 135 neuen Karten enthüllt. Nach und nach will Blizzard weitere Karten der Frostthron-Erweiterung vorstellen.