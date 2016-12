Kodak Ektra: Kamera-Smartphone im Retro-Look erscheint am 9. Dezember

Pünktlich zum Weihnachtsfest 2016 erscheint das Kodak Ektra. Dieses Smartphone soll besonders gut für Fotos geeignet sein und kommt in einem Retro-Look, der die Herzen von Fans klassischer Kameras womöglich höher schlagen lässt.

Das Kodak Ektra wurde nach der Ektra-Kamera benannt, die 1941 erschien. Das Design des Smartphones orientiert sich gerade auf der Rückseite an dem Klassiker und sticht deshalb im Vergleich zu anderen Geräten optisch hervor. Das gilt auch für die im Kodak Ektra verbaute große Kamera-Linse – diese ragt nämlich etwas aus dem Gehäuse heraus. Davon abgesehen verfügt das Smartphone über ein Display mit einer Bildschirmdiagonale von 5 Zoll und löst in Full HD auf.

Digitales Wahlrad für Foto-Modi

Laut der offiziellen Pressemitteilung soll sich die Bedienung der Kamera-App an DSLR-Kameras orientieren. Die Auswahl der Foto-Modi erfolge nämlich über ein digitales Wahlrad mit haptischem Feedback. Neben den verschiedenen Voreinstellungen soll sich dadurch auch ein manueller Modus auswählen lassen, mit dem beispielsweise Blende, Belichtungszeit, Verschlusszeit und Fokus von Hand eingestellt werden können. Für gute Fotos verfügt die Hauptkamera des Kodak Ektra über eine Auflösung von 21 Megapixel mit lichtstarker f2.0-Blende, Selfies sollten mit der verbauten 13-MP-Frontkamera und einer maximalen Blende von f2.2 auch recht ansehnlich werden.

Vorinstalliert ist auf dem Kodak Ektra noch Android Marshmallow 6.0. Das Smartphone wird von einem Helio X20-Chipsatz angetrieben, dessen 10 Kerne mit bis zu 2,3 GHz takten. Unterstützt wird dieser von 3 GB RAM; an Speicherplatz stehen 32 GB zur Verfügung, die sich mit einer microSD-Karte noch erweitern lassen. Ganze 3000 mAh bietet das Gerät an Akku-Kapazität – sollte dem Energiespeicher dennoch die Puste ausgehen, lässt sich das Smartphone über den verbauten USB-C-Anschluss wieder aufladen. Auf dem Kodak Ektra ist zudem die Bildbearbeitungs-Software Snapseed vorinstalliert, damit Ihr sofort drauflos knipsen könnt. Ab dem 9. Dezember 2016 soll das Smartphone vom Kamera-Hersteller zum Preis von 499 Euro in Deutschland erhältlich sein. Einen ersten Eindruck vom Gerät könnt Ihr Euch in unserem Hands-On machen.