Kommen die Falt-Smartphones bald? LG zeigt aufrollbares Riesen-Display

LG hat offenbar ein Display entwickelt, das den Weg für faltbare Smartphones ebnet. Auf der CES 2018 zeigt der Hersteller einen hochauflösenden Bildschirm, der besonders leicht zu transportieren sein dürfte.

Das aufrollbare Display misst in der Diagonale 65 Zoll und löst in UHD auf, berichtet der Hersteller im eigenen Pressecenter. Zudem dürfte der Screen durch die OLED-Technologie tolle Farben erzeugen. Der flexible Bildschirm ist mit einer Box verbunden, aus der er ein- und ausgefahren werden kann. Wenn er also gerade nicht benutzt wird, verbraucht er relativ wenig Platz. Zudem dürfte der Transport etwas leichter als bei einem herkömmlichen TV sein, wenn nur der längliche Kasten transportiert werden muss.

Faltbare Smartphones auf CES 2018?

Das innovative Display von LG zeigt, dass faltbare Geräte wohl längst keine Zukunftsmusik mehr sind. Ob der Hersteller in diesem Jahr die Technologie auch noch in einem Smartphone zum Einsatz bringen wird, ist aber noch nicht bekannt. In diese technische Richtung hat sich der Hersteller vor Jahren aber schon bewegt – zumindest etwas: Das LG Flex 2 aus dem Jahr 2014 hatte bereits ein gebogenes Display. Aufrollen oder knicken ließ sich dieses aber noch nicht.

Samsung hat aber wohl Pläne für ein flexibles Gerät: 2018 soll der Konkurrent von LG noch das Galaxy X veröffentlichen. Angeblich handelt es sich dabei um ein faltbares Smartphone, das bei Bedarf zu einem Tablet auseinandergeklappt werden kann. Gerüchten zufolge könnte Samsung das besondere Modell noch im Rahmen der CES 2018 der Öffentlichkeit präsentieren. Vielleicht sehen wir es also schon in Kürze: Noch am 8. Januar um 23 Uhr deutscher Zeit findet die Präsentation des Herstellers statt.