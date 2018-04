Kommt das Honor 10? Hersteller lädt zum Event im Mai

Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir das Honor 9 getestet – und langsam wird es Zeit für das Honor 10. Wie passend, dass der Hersteller gerade damit begonnen hat, Einladungen für ein Presse-Event in London zu versenden.

Die Veranstaltung in der Hauptstadt Großbritanniens soll am 15. Mai 2018 stattfinden, wie PhoneArena berichtet. Dass es dabei um ein neues Honor-Gerät gehen wird, entnehmen wir der Einladung, die zudem zwei Hinweise auf die zu erwartenden Neuerungen gibt: Vor einem Panoramabild, das London und die Themse zeigt, ist das transparente Abbild eines Smartphones zu sehen. Die Art der Darstellung könnte ein Hinweis auf besonders schmale Bildschirmränder des Honor 10 sein.

KI-Funktionen wie im Huawei P20 Pro?

Neben der Aufforderung, sich den Tag der Veranstaltung freizuhalten, steht auf der Einladung der Slogan "Beauty in AI", was zu Deutsch soviel wie "Schönheit in KI" bedeutet. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Huawei auch sein nächstes Honor-Smartphone mit speziellen KI-Funktionen ausstatten möchte. Vom Wort "Schönheit" leiten wir ab, dass die Unterstützung für künstliche Intelligenz mit dem Honor 10 auch und vor allem bei der Verwendung der Kamera zum Tragen kommen wird.

Huaweis P20 Pro soll es besonders Anfängern mit seinen KI-Funktionen ermöglichen, schöne Fotos zu knipsen. Die Technologie soll dafür beispielsweise selbstständig den passenden Kameramodus und weitere Einstellungen wählen können. Zudem kommt die KI im sogenannten "Super Night Mode" zum Einsatz, der gerade bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Aufnahmen sorgen soll. Welche Funktionen letztlich im Honor 10 enthalten sein werden und ob das neue Gerät überhaupt wirklich Honor 10 heißen wird, erfahren wir am 15. Mai. Vielleicht verrät Huawei dann auch schon, wie viel das Smartphone kosten wird – und ob es mehrere Varianten gibt.